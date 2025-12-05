Cuál es el motivo por el que Laudelina, la tía de Loan, saldrá de la cárcel

Este tipo de operativos no son inusuales cuando se trata de personas detenidas en causas de alto perfil, pero la sensibilidad del caso Loan hace que cada movimiento se analice bajo lupa. Las redes sociales, los medios y la comunidad local reaccionaron de inmediato, expresando inquietud sobre el riesgo de fuga, posibles maniobras procesales o eventuales nuevas declaraciones.

Tensión y rumores: la supuesta “carta de Laudelina” y la aclaración de su defensa

En paralelo al anuncio del chequeo médico, tomó fuerza un rumor que afirmaba que Laudelina había escrito una carta reveladora, en la que habría decidido “romper el pacto de silencio” y contar la verdad sobre lo que ocurrió con Loan el día de su desaparición. En redes sociales y programas televisivos se instaló la idea de que la tía del niño estaba dispuesta a colaborar con la Justicia a cambio de una reducción en su condena.

Sin embargo, su abogada desmintió categóricamente esta versión. En diálogo con el periodista Alejandro Pueblas, Chirivin aseguró:

“Esa carta no existe y ese texto no salió de su puño y letra”.

Con esas palabras, la defensora cerró la puerta a cualquier especulación sobre un confesión espontánea, un acuerdo con fiscales o una declaración que pudiera modificar el rumbo del expediente. La aclaración también dejó al descubierto la enorme cantidad de información no verificada que circula alrededor del caso, alimentando incertidumbre y desconfianza.

La figura de Laudelina es central porque fue una de las últimas personas que estuvo con Loan antes de que se perdiera su rastro. Además, su participación en declaraciones contradictorias y su imputación por alteración de pruebas hicieron que su rol en la causa sea particularmente polémico.

La supuesta carta, que prometía aportar "toda la verdad", fue finalmente descartada como un invento mediático o un malentendido amplificado. Aun así, el daño en la opinión pública ya estaba hecho: en muchos sectores creció la sensación de que hay información oculta, internas judiciales y presiones que complican aún más la búsqueda de justicia.

Loan, a más de un año y medio desaparecido: un caso lleno de incógnitas

El 13 de junio de 2023, en la localidad rural de 9 de Julio, provincia de Corrientes, desapareció Loan Danilo Peña, de 5 años. Desde entonces, el caso tuvo cambios de fiscales, hipótesis contradictorias, denuncias cruzadas, recusaciones, acusaciones mediáticas y una investigación marcada por profundos errores iniciales.

A día de hoy, el paradero del niño sigue siendo desconocido, y el expediente continúa sin una línea sólida que permita reconstruir con certeza qué ocurrió aquella tarde en el campo donde estaba jugando con familiares y conocidos.

La salida temporal de Laudelina, su supuesta carta desmentida y la lista de imputados en la causa vuelven a poner sobre la mesa la pregunta que la sociedad se hace desde hace 18 meses: ¿Dónde está Loan?

Quiénes son los detenidos por el caso Loan: la lista completa

La investigación dejó un total de ocho personas detenidas, todas con distintos grados de participación y responsabilidades legales. A continuación, la lista detallada:

Antonio Bernardino Benítez — 38 años : acusado de sustracción y ocultamiento de menor (coautor material).

Mónica del Carmen Millapi — 35 años : acusada de sustracción y ocultamiento de menor (partícipe primario).

Daniel “Fierrito” Ramírez — 49 años : acusado de sustracción y ocultamiento de menor (partícipe primario).

María Victoria Caillava — 53 años : acusada de sustracción y ocultamiento de menor (coautora material).

Carlos Guido Pérez — 63 años : acusado de sustracción y ocultamiento de menor (coautor material).

Walter Adrián Maciel — 44 años : imputado por encubrimiento agravado y participación en el ocultamiento del menor.

Laudelina Peña — 46 años : imputada por sustracción y ocultamiento, alteración de pruebas y falso testimonio.

Nicolás Gabriel Soria (“El Americano”) — 42 años: acusado de encubrimiento, manipulación de testigos y entorpecimiento de la investigación.

La diversidad de perfiles y la naturaleza de las imputaciones reflejan una causa compleja, con múltiples aristas y la sospecha de una red más amplia de responsabilidades. La continuidad del caso ante la Justicia Federal y la cantidad de pruebas y testimonios contradictorios hacen prever un proceso largo, con posibles nuevas imputaciones y revelaciones.

El impacto social y la desconfianza pública

El caso Loan no es solo un expediente judicial: es un fenómeno social que generó marchas, debates, investigaciones paralelas y un profundo reclamo de justicia. La falta de resultados concretos ha provocado un desgaste emocional en la comunidad correntina, y en el resto del país, que sigue con atención cada movimiento procesal.

La situación de Laudelina es particularmente sensible porque fue una de las voces que inicialmente sostuvo versiones que luego cambiaron o fueron contradichas. Su figura genera al mismo tiempo sospechas, expectativas y rechazo.

La salida por un chequeo médico, pese a ser un procedimiento habitual, pone nuevamente su nombre en la agenda y activa un estado de vigilancia por parte de la sociedad, que exige transparencia en cada paso del proceso.

Una causa que aún parece lejos de resolverse

La Justicia Federal continúa analizando pruebas, escuchando testimonios y procesando información que podría ser decisiva en el futuro. Sin embargo, la sensación dominante es que el caso avanza con lentitud, entre obstáculos y controversias que impiden una reconstrucción clara de los hechos.

La salida temporal de Laudelina, la desmentida de su supuesta carta y las nuevas discusiones públicas que se generan en torno a su rol vuelven a poner sobre la mesa una realidad dolorosa: Loan sigue sin aparecer y su familia continúa sin respuestas.

Lo único cierto a esta altura es que cualquier movimiento vinculado a los detenidos tiene un enorme impacto y despierta todo tipo de interpretaciones. La comunidad espera que el avance de la causa permita, finalmente, acercarse a la verdad.