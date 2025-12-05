Nuevo round: el Gobierno intimó a la AFA por publicitar un organismo educativo

El Ministerio de Capital Humano informó que la llamada “Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA)” no cuenta con autorización para funcionar como institución universitaria en el país.
El Gobierno intimó a la AFA a frenar la difusión de la llamada UNAFA, una entidad que no posee reconocimiento oficial. Exigen un descargo en cinco días y advierten sobre la promoción de carreras sin autorización del Estado.
De acuerdo con el comunicado oficial, la Subsecretaría de Políticas Universitarias ordenó a la AFA interrumpir de manera inmediata cualquier tipo de difusión o promoción relacionada con esta presunta entidad académica y su oferta de carreras. La asociación deberá, además, presentar un descargo dentro de los próximos cinco días hábiles.
Un documento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas indica que la AFA viene difundiendo carreras de grado y posgrado a través de medios, redes sociales y una página web recientemente creada, todo ello sin habilitación del Estado ni reconocimiento ministerial.
En otro tramo del texto, la cartera recordó que la legislación vigente solo permite utilizar la denominación “Universidad” a las instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional. Las Resoluciones Ministeriales 206/1997 y 4600-E/2017, junto con los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior, impiden a entidades no habilitadas emitir o publicitar títulos universitarios.
Capital Humano ratificó su compromiso con la calidad y transparencia del sistema universitario y advirtió sobre la importancia de proteger a estudiantes y familias frente a propuestas educativas que no cuenten con sustento legal.