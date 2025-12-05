Nuevo round: el Gobierno intimó a la AFA por publicitar un organismo educativo

En otro tramo del texto, la cartera recordó que la legislación vigente solo permite utilizar la denominación “Universidad” a las instituciones creadas y autorizadas por el Estado Nacional. Las Resoluciones Ministeriales 206/1997 y 4600-E/2017, junto con los artículos 39 y 68 de la Ley de Educación Superior, impiden a entidades no habilitadas emitir o publicitar títulos universitarios.