Actualidad
Paro de colectivos
UTA
CONFLICTO SALARIAL

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué líneas no funcionan este viernes

Decenas de líneas de colectivos del AMBA iniciaron una abstención de tareas por salarios impagos, afectando a miles de usuarios y anticipando un paro total este viernes en las empresas que aún no completaron el pago de noviembre.

Paro de colectivos: la UTA confirmó qué líneas no funcionan este viernes. (Foto: archivo)

Miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amanecieron este viernes con un panorama de incertidumbre y demoras debido a una abstención de tareas lanzada por trabajadores de diversas líneas de colectivos. La medida, que afecta de manera parcial pero extendida a decenas de servicios urbanos e interurbanos, responde a un incumplimiento salarial por parte de varias empresas, que aún no depositaron el 50% restante de los sueldos correspondientes a noviembre.

Leé también Detuvieron a 3 menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza
Detuvieron a tres menores que viajaban en un colectivo tras robar dos autos a mano armada en La Matanza.

De acuerdo con información verificada por la agencia Noticias Argentinas y difundida por @CiudadDeBondis, la abstención se mantendrá “hasta nuevo aviso”, en tanto continúan las negociaciones entre las cámaras empresarias y el gremio.

Un conflicto que escala y amenaza con paralizar el transporte

La medida comenzó de manera espontánea en distintas empresas durante la noche del jueves, cuando los trabajadores confirmaron que no habían percibido la totalidad del salario. Desde ese momento, se multiplicaron los avisos de abstención, generando un mapa de interrupciones que abarca cada vez más líneas.

Aunque por el momento se trata de un cese parcial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ya ratificó un paro formal para este viernes en todas las empresas que no hayan abonado el salario completo.

En un comunicado difundido por el gremio, la entidad expresó: “De no verificarse el cobro de la totalidad del salario del mes de noviembre, a partir de las 00 del viernes 5 de diciembre se dispondrá la retención de tareas en aquellas empresas que no hayan cumplido.”

A su vez, la UTA remarcó que “el salario constituye el sustento directo de nuestras familias”, y advirtió que no continuarán prestando servicio “si no se cumple con este derecho esencial”.

Qué líneas están afectadas por la abstención de tareas

El listado actualizado varía minuto a minuto, pero entre las líneas que se encuentran con servicio restringido, suspendido o bajo régimen de abstención se destacan:

Líneas urbanas e interurbanas del AMBA con abstención:

  • 22,
  • 28,
  • 44,
  • 101,
  • 153,
  • 159,
  • 172,
  • 174,
  • 219,
  • 242,
  • 253,
  • 298,
  • 300,
  • 317,
  • 321,
  • 324,
  • 372,
  • 383,
  • 443B,
  • 461,
  • 462,
  • 463,
  • 464,
  • 583,
  • 584,
  • 603,
  • 619,
  • 624,
  • 500,
  • 501,
  • 502,
  • 504,
  • 506,
  • 507,
  • 508.

Excepción: la empresa El Nuevo Halcón informó servicio normal, ya que sí abonó la totalidad de los salarios.

La medida generó largas filas, demoras en corredores clave, mayor demanda en trenes y subtes, y complicaciones para quienes dependen exclusivamente del colectivo para trasladarse.

Salarios en conflicto: qué reclaman los trabajadores

El origen del conflicto radica en la decisión de algunas cámaras empresarias de dividir el pago del salario en dos partes, debido -según argumentan- a dificultades financieras y demoras en la acreditación de subsidios.

La UTA denunció que este esquema implica un incumplimiento del acuerdo salarial vigente, y advirtió que, además, existe el riesgo de que el aguinaldo también sea fraccionado en cuotas.

En declaraciones televisivas, representantes empresariales reconocieron que “los salarios se pagarán en dos cuotas”, justificando que la situación del sector es crítica. La primera parte se acreditaría este jueves, y la segunda “cuando haya disponibilidad”.

Sin embargo, para miles de choferes eso no es suficiente. “No podemos trabajar sin cobrar el salario completo. El Gobierno será responsable si debemos parar para que se cumpla con lo acordado”, expresó la UTA en un comunicado anterior.

