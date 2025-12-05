"Si lo que hace EE.UU. en Venezuela permite que Nahuel esté en libertad, yo digo que está bien", afirmó la esposa de Gallo

La esposa de Gallo reclamó no tener "ningún tipo de información" y advirtió que lo que saben de Gallo fue aportado por "testimonios de personas que lo vieron dentro de la cárcel del Rodeo 1, pero nada más".

Imagen Nahuel Gallo

Respecto al video difundido, cuestionó la fecha elegida para mostrar la prueba de vida de Gallo: "Nunca se me va a olvidar que ese video lo difundieron el pasado 2 de enero, cuando Argentina denuncia ante la Corte Penal Internacional el secuestro y la desaparición forzada de Nahuel".

Y al criticar que las imágenes no tienen ni fecha ni lugar, señaló que "no sabemos si Nahuel fue coaccionado para hacer ese tipo de videos" y afirmó que la familia sabe que "lo obligaron" porque "en la cara se le veía que no quería estar ahí".

El reclamo del Gobierno argentino

Gómez García reconoció que "el Gobierno argentino ha hecho todos los reclamos que se han tenido que hacer" y agregó que "sabemos que en varias ocasiones se ha hecho el reclamo ante la ONU, ante la OEA, se ha hecho el reclamo también ante la Corte Penal Internacional, pero lastimosamente no hemos obtenido ningún tipo de respuesta".

En esa línea, insistió en que "a nivel diplomático se está haciendo todo lo que se tiene que hacer" y agregó que si "Nicolás Maduro y Diosdado Cabello quisieran liberar a Nahuel, pese a todos estos reclamos, ya lo hubiesen hecho".

En cuanto a la posibilidad de que haya un ensañamiento mayor con Gallo tras el enfrentamiento público de Maduro con el presidente Javier Milei, Gómez García confió: "A mí me parece muy extraño que no lo dejen ni siquiera comunicarse con su familia. Hay varios extranjeros dentro de la cárcel del Rodeo que han podido realizar llamadas telefónicas de 10 minutos cada dos meses que se lo permiten. Pero no le han dado ese derecho. No sé por qué tanto y por qué ser tan inhumano con una persona que es inocente".

El conflicto Trump-Maduro

El Gobierno de Donald Trump después de declarar a Venezuela como un narcoestado movilizó en el Mar Caribe al portaaviones USS Gerald R. Ford, trasladó tropas y cerró el espacio aéreo venezolano. Este último lunes, Trump sumó un llamado a Maduro para darle un ultimátum, que tensa el conflicto y que eventualmente podría tener repercusiones en la situación de Gallo.

Consultada sobre la escalada de conflicto, opinó: "Si lo que está haciendo Estados Unidos en Venezuela va a permitir que en Nahuel Agustín Gallo esté en libertad, los más de 1.000 presos políticos que hay en Venezuela y todos los extranjeros, que no tienen que estar retenidos en una cárcel en Venezuela, pueden ser liberados; yo digo que está bien".

Aunque luego analizó que "obviamente me da miedo porque es una persona que es vulnerable ante la maldad de estas personas que los tienen retenidos".

¿Cómo piensa que está Nahuel?

"Sé que se le debe pasar por la cabeza ¿Hasta cuándo? ¿Por que a mí? Pero algo que yo tomo de lo que nos han dicho es que Nahuel está bien", contó y reveló que eso le hace pensar que si "él está bien, es para que nosotros sigamos luchando por él".

Nahuel Gallo con su hijo

"Pienso que a él nunca se le debe quitar de la cabeza que estamos luchando por él y que nunca vamos a dejar de hacerlo. Todos estamos pujando para que él esté libre y esté con nosotros acá en estas Navidades".