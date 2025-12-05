ANSES: cuánto se cobra por la Asignación de Pago Único por Matrimonio en diciembre 2025

Trabajadores en relación de dependencia

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Trabajadores de temporada

Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Cómo tramitar la APU por Matrimonio de ANSES

El trámite es gratuito y requiere que ambos cónyuges cuenten con la documentación básica:

Documentación necesaria

DNI de ambas personas

Partida o acta de matrimonio

Pasos del trámite

Actualizar los datos personales en Mi ANSES: estado civil, grupo familiar, domicilio y contacto.

Reunir toda la documentación obligatoria.

Ingresar a la Atención Virtual de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o realizar el trámite de forma presencial con turno previo en una oficina del organismo.

Monto de la Asignación por Matrimonio en diciembre 2025

En diciembre, todas las asignaciones familiares reciben un aumento del 2,3%, según el índice de inflación informado por el INDEC y lo establecido por el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales automáticos.

Con este incremento, la APU por Matrimonio asciende a $106.904 por cada cónyuge.