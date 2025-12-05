ANSES: cuánto se cobra por la Asignación de Pago Único por Matrimonio en diciembre 2025
El organismo previsional depositará el beneficio a quienes cumplan con determinados requisitos. Las fechas de cobro forman parte del Calendario de Pagos oficial.
Cuánto se cobra por la Asignación de Pago Único por Matrimonio en diciembre 2025.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos actualizados de todas las prestaciones que entran en vigencia en diciembre de 2025, incluido el valor de la Asignación de Pago Único (APU) por Matrimonio, uno de los beneficios más solicitados.
Las fechas de cobro forman parte del Calendario de Pagos oficial de ANSES, disponible en la web del organismo. La fecha de cobro de la APU por Matrimonio en diciembre 2025 ya está establecida.
ANSES informó que los pagos de las Asignaciones de Pago Único se realizarán en dos tandas:
Primera quincena: del 10 al 12 de diciembre de 2025
Segunda quincena: del 22 de diciembre al 12 de enero de 2026
Quiénes pueden cobrar la Asignación de Pago Único por Matrimonio
La APU por Matrimonio está destinada a personas que se encuentren dentro de alguno de estos grupos:
Trabajadores en relación de dependencia
Titulares de la Prestación por Desempleo
Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
Trabajadores de temporada
Personas que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
Cómo tramitar la APU por Matrimonio de ANSES
El trámite es gratuito y requiere que ambos cónyuges cuenten con la documentación básica:
Documentación necesaria
DNI de ambas personas
Partida o acta de matrimonio
Pasos del trámite
Actualizar los datos personales en Mi ANSES: estado civil, grupo familiar, domicilio y contacto.
Reunir toda la documentación obligatoria.
Ingresar a la Atención Virtual de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o realizar el trámite de forma presencial con turno previo en una oficina del organismo.
Monto de la Asignación por Matrimonio en diciembre 2025
En diciembre, todas las asignaciones familiares reciben un aumento del 2,3%, según el índice de inflación informado por el INDEC y lo establecido por el Decreto 274/2024, que dispone ajustes mensuales automáticos.
Con este incremento, la APU por Matrimonio asciende a $106.904 por cada cónyuge.