Habló Pablo, el padre de Solange Musse, la mujer que murió esperando su abrazo final: "Se cagaron en los derechos de mi hija"

Solange Musse se encontraba en la localidad cordobesa de Alta Gracia por un tratamiento por un cáncer de mama grado cuatro.

Pablo Musse no veía a su hija Solange, de 35 años, desde febrero. La mujer había viajado de Nequén, en donde vivía, a Alta Gracia, Córdoba, para realizar un tratamiento alternativo por un cáncer de mama padecía desde 2010. Su madre la estaba acompañando y Pablo se quedó en el sur del país.

Con el correr de los meses Solange fue empeorando. Sobre el final, Pablo resolvió que a pesar de la cuarentena debía visitarla y despedirse. Por eso viajó con su cuñada, una mujer discapacitada de 39 años, desde Nequén hasta Alta Gracia. La policía de Córdoba no lo dejó ingresar y Solange murió el viernes 21 de agosto esperando un abrazo que nunca llegó.

"Tengo muchas sensaciones. Odio, bronca. Mi hija me esperaba y por alguien inoperante no pude seguir. Nos trataron como si fueramos terroristas", dijo Pablo a Living in America por América TV. "Tenía la historia clínica de ella, todo", aseguró.

Después de que no le permitieron el ingreso, a Pablo y a su cuñada les hicieron un test de Covid. A él le dio positivo y a ella no, por lo que, sospecha, estuvo mal hecho. En función de eso, la policía lo escoltó de regreso a Neuquén. En el camino no lo dejaron detenerse y tuvo que frenar al costado de la ruta para que su acompañante pudiera hacer sus necesidades en el pasto. "Se cagaron en los derechos de mi hija y en los de mi cuñada", dijo Musse ante esta situación.

"Sol bajó los brazos y se dejó morir. Ese día que a mi no me dejaron pasar ella se rindió", contó el hombre. Finalmente, recurso de amparo de por medio, Pablo pudo viajar a Alta Gracia para organizar el funeral de su hija. Ahora busca que su caso ayude a otras familias que también están luchando por despedirse, a tiempo, de sus seres queridos.