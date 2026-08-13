Histórico: una mujer de 62 años fue mamá por primera vez y marcó un récord en Argentina

Según explicó, se trató de un embarazo que transcurrió con normalidad y sin complicaciones destacadas. La médica también resaltó la actitud de la mujer durante todo el proceso y el seguimiento que realizó de las indicaciones médicas.

“Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, expresó Ruffini en diálogo con El Norte.

El tratamiento que permitió que Mabel pudiera convertirse en madre fue realizado mediante fecundación in vitro, con el acompañamiento del médico rosarino Matías Colabianchi.

La emoción de Mabel después del nacimiento

Poco después de dar a luz, Mabel contó cómo vivió los primeros momentos después del nacimiento de su hijo. “Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta”, expresó la mujer.

En ese momento todavía no había podido tener al bebé con ella porque permanecía en Neonatología. Sin embargo, aseguró que había nacido en buenas condiciones. “Es precioso, nació sano y bien”, contó emocionada.

Mabel también relató que todo el proceso había sido positivo y recordó que se trataba de su primer hijo, después de haber logrado el embarazo mediante fecundación in vitro.