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Histórico: una mujer de 62 años fue mamá por primera vez y marcó un récord en Argentina

La mujer tuvo a su bebé luego de un embarazo logrado mediante fecundación in vitro. El menor nació por cesárea, pesó 2,750 kilos y permanece en Neonatología.

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Una mujer de 62 años fue mamá por primera vez y marcó un récord en Argentina

Una mujer de 62 años fue mamá por primera vez y marcó un récord en Argentina

Una mujer de 62 años se convirtió en mamá por primera vez y protagonizó un nacimiento que podría marcar un récord en la Argentina. Mabel dio a luz a su hijo David en el Hospital San Felipe, de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, luego de atravesar un embarazo logrado mediante un tratamiento de fecundación in vitro.

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El bebé nació durante por cesárea y pesó 2,750 kilos. Tras el parto fue trasladado al área de Neonatología, mientras su mamá permanecía en recuperación.

De acuerdo con los antecedentes médicos y periodísticos disponibles, no se conocen registros de otro nacimiento en el país protagonizado por una mujer de 62 años o más. Sin embargo, no existen registros oficiales que permitan establecer de manera definitiva cuál fue la mujer de mayor edad en convertirse en madre en la Argentina.

Cómo fue el embarazo de Mabel

La obstetra Romina Ruffini, quien acompañó a Mabel durante el embarazo y estuvo a cargo del nacimiento, destacó la evolución que tuvo la paciente durante los meses de gestación.

Según explicó, se trató de un embarazo que transcurrió con normalidad y sin complicaciones destacadas. La médica también resaltó la actitud de la mujer durante todo el proceso y el seguimiento que realizó de las indicaciones médicas.

Tuvo un embarazo maravilloso y un nacimiento hermoso”, expresó Ruffini en diálogo con El Norte.

El tratamiento que permitió que Mabel pudiera convertirse en madre fue realizado mediante fecundación in vitro, con el acompañamiento del médico rosarino Matías Colabianchi.

La emoción de Mabel después del nacimiento

Poco después de dar a luz, Mabel contó cómo vivió los primeros momentos después del nacimiento de su hijo. “Nació hoy mi hijo David, 2 kilos 750. Estoy perfecta”, expresó la mujer.

En ese momento todavía no había podido tener al bebé con ella porque permanecía en Neonatología. Sin embargo, aseguró que había nacido en buenas condiciones. “Es precioso, nació sano y bien”, contó emocionada.

Mabel también relató que todo el proceso había sido positivo y recordó que se trataba de su primer hijo, después de haber logrado el embarazo mediante fecundación in vitro.

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