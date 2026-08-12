La denuncia contra Riquelme por la presunta venta paralela de entradas en Boca: audios, máquinas de contar dólares y carnets

La venta de abonos a socios que no estarían dentro de los activos ya que por la numeración de su carnet corresponden a los adherentes. (Foto: captura).

El denunciante sostuvo que Boca tiene cerca de 200.000 socios activos y unos 100.000 adherentes, por lo que, según su planteo, ni siquiera todos los activos tienen garantizado el acceso a la cancha.

A esto se suma un sistema de presentismo. De acuerdo con Clix, los socios activos deben haber concurrido al 70% de los últimos partidos para poder ingresar a los encuentros.

Para el denunciante, una de las presuntas irregularidades está relacionada con el paso de adherente a activo. Afirmó que existen socios que llevan años esperando ese cambio mientras que otros, con números de carnet posteriores, ya aparecen como activos.

"Alguien que es socio 115.000 y es adherente, no puede haber alguien que sea socio 270.000 y ya ser activo. Algo pasó", sostuvo. Según Clix, ese mecanismo sería una de las vías a través de las cuales podría existir un presunto manejo irregular de la masa societaria del club.

El audio que involucran a Cristian Riquelme

Uno de los principales elementos exhibidos por Clix fue un audio en el que aparece Cristian Riquelme, hermano de Juan Román y vinculado a la conducción del club.

En la escucha, una empleada de Boca identificada como Antonella Pepe se comunica con Cristian Riquelme por una persona que se presenta a retirar entradas y que, según la mujer, no figura en el listado.

—Antonella: Hola, escúchame, acá hay un flaco que se llama Tata. ¿Qué se lleva? Porque no está en el listado y dice que son 12.

—Cristian: Ah, ni idea.

—Antonella: El Tata, el que vino a retirar se llama Tata.

—Cristian: Hablá bien, parecés una barrabrava, la mujer del Rafa parecés.

—Antonella: Dale boludo hace 40 minutos estoy acá en la puerta. Para mí es Fran, debe ser Fran.

—Cristian: Bueno, es Fran entonces. ¿En la lista que te pasé cuántas tiene Fran? ¿13? Bueno, dale 13.

—Antonella: Pero el no es Fran, Cristian, es Tata.

—Cristian: Bueno, son lo mismo, que te dé la plata nada más. Chau.

Durante la emisión de WiFi, también se difundió otro audio en el que un hombre ofrece entradas para los partidos de Boca y propone encontrarse dentro del estadio para concretar el pago. "Yo vendo todos los partidos entradas. Nosotros nos encontramos, entramos a la cancha y cuando estamos adentro me pagás", se escucha en el registro.

laburo mucho con ella y me ha ido generalmente bien en lo que hago. Lamentablemente no estamos teniendo suerte con los fiscales en el tema".

—Cristian: Bueno, son lo mismo, que te dé la plata nada más. Chau.

Durante la emisión de WiFi, también se difundió otro audio en el que un hombre ofrece entradas para los partidos de Boca y propone encontrarse dentro del estadio para concretar el pago. "Yo vendo todos los partidos entradas. Nosotros nos encontramos, entramos a la cancha y cuando estamos adentro me pagás", se escucha en el registro.

laburo mucho con ella y me ha ido generalmente bien en lo que hago. Lamentablemente no estamos teniendo suerte con los fiscales en el tema".

Una máquina para contar dólares y carnets de Boca

Durante el programa de A24, también se mostró una video de una máquina para contar billetes junto a carnets de socios de Boca. Según Clix, se trataría de parte del material que utiliza para sostener su denuncia sobre una supuesta recaudación paralela vinculada a las entradas.

El denunciante también mostró carnets que, según afirmó, fueron secuestrados durante el partido entre Boca y Vélez y volvió a cuestionar el sistema de acceso y la asignación de categorías de socios.

Otro de los episodios que Clix puso bajo la lupa ocurrió cuando, según explicó, se habilitó un molinete para que los hinchas pudieran ingresar al estadio sin que quedara registrado el presentismo.

El fiscal Carlos Alberto Basser, cuestionado por Clix por el avance de la investigación. (Foto: captura).

Según el denunciante, el mecanismo podría generar un negocio alrededor de la habilitación de los socios, ya que la posibilidad de ingresar a los partidos depende de la cantidad de asistencias registradas.

Críticas al fiscal y pocas expectativas sobre la causa

Clix también cuestionó al fiscal Carlos Alberto Basser, a quien reclamó una mayor voluntad para investigar las pruebas que, según afirmó, fueron presentadas. "El fiscal debería tener mayor voluntad a la hora de investigar las pruebas que nosotros presentamos", sostuvo.

Además, señaló que el fiscal postuló el sobreseimiento de Juan Román Riquelme, una decisión que, según Clix, redujo sus expectativas sobre el avance de la causa. "No tenemos mucha expectativa", afirmó.

El fiscal Carlos Alberto Basser, cuestionado por Clix por el avance de la investigación. (Foto: captura).

Y agregó: "No me la agarro con la Justicia porque laburo mucho con ella y me ha ido generalmente bien en lo que hago. Lamentablemente no estamos teniendo suerte con los fiscales en el tema".