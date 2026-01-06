Violenta pelea en la Costanera de Paraná: detuvieron a un joven acusado de tentativa de homicidio

Detención y situación de los involucrados

La Policía confirmó que los dos principales protagonistas del incidente se encuentran en situación de calle. Sin embargo, videos viralizados en redes sociales muestran a los jóvenes acompañados por mujeres y niños en el lugar, un dato que generó interrogantes y es analizado por los investigadores.

El acusado permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para esclarecer cómo se produjo la agresión, el rol de cada involucrado y si hubo más personas implicadas.

El joven herido.

Investigación en curso

Con la imputación de tentativa de homicidio, la Fiscalía continúa recolectando testimonios, registros fílmicos y peritajes para reconstruir la secuencia del hecho y determinar responsabilidades. El caso reavivó el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de refuerzos preventivos en zonas recreativas de alta concurrencia.