En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
pelea
Paraná
VIDEO

Violenta pelea en la Costanera de Paraná: detuvieron a un joven acusado de tentativa de homicidio

El hecho ocurrió en el balneario municipal ante la presencia de familias y menores. La víctima fue trasladada al Hospital San Martín y el agresor quedó a disposición de la Justicia.

Violenta pelea en la Costanera de Paraná. 

Violenta pelea en la Costanera de Paraná. 

Un joven señalado como autor de una grave agresión en el balneario municipal de la Costanera de Paraná fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición del Fiscal de Delitos Complejos. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio, tras un episodio de extrema violencia ocurrido a plena luz del día y en un sector público muy concurrido donde dos personas se enfrentaron con armas blancas.

Leé también Quién es el ex Boca acusado de morderle la nariz a un hombre durante una pelea
quien es el ex boca acusado de morderle la nariz a un hombre durante una pelea

Según informó A24, la pelea se desató entre jóvenes en uno de los espacios recreativos más concurridos de la ciudad y terminó con un herido, generando alarma entre vecinos y turistas. De acuerdo con las primeras versiones policiales, el atacante habría utilizado un sacacorchos como arma durante el enfrentamiento.

Las causas del conflicto aún no fueron determinadas, aunque testigos indicaron que los protagonistas arrastrarían problemas de vieja data. El episodio ocurrió a metros de familias y niños que disfrutaban del balneario, quienes quedaron conmocionados por la violencia.

Embed

Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó para su evaluación médica. Fuentes sanitarias informaron que se aguardaban estudios para establecer la gravedad de la lesión y definir el tratamiento a seguir.

Detención y situación de los involucrados

La Policía confirmó que los dos principales protagonistas del incidente se encuentran en situación de calle. Sin embargo, videos viralizados en redes sociales muestran a los jóvenes acompañados por mujeres y niños en el lugar, un dato que generó interrogantes y es analizado por los investigadores.

El acusado permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para esclarecer cómo se produjo la agresión, el rol de cada involucrado y si hubo más personas implicadas.

e_1767642832_53091
El joven herido.

El joven herido.

Investigación en curso

Con la imputación de tentativa de homicidio, la Fiscalía continúa recolectando testimonios, registros fílmicos y peritajes para reconstruir la secuencia del hecho y determinar responsabilidades. El caso reavivó el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de refuerzos preventivos en zonas recreativas de alta concurrencia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
pelea Paraná
Notas relacionadas
Una salvaje pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo terminó de la peor manera
Se peleó con un vecino por la medianera y lo mató: la terrible excusa que dio a la Policía
Tenía 16 años, se negó a hacer algo ilegal y le costó la vida: la venganza que sacude a Rosario

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar