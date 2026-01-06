Violenta pelea en la Costanera de Paraná: detuvieron a un joven acusado de tentativa de homicidio
El hecho ocurrió en el balneario municipal ante la presencia de familias y menores. La víctima fue trasladada al Hospital San Martín y el agresor quedó a disposición de la Justicia.
Violenta pelea en la Costanera de Paraná.
Un joven señalado como autor de una grave agresión en el balneario municipal de la Costanera de Paraná fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales, donde quedó a disposición del Fiscal de Delitos Complejos. La causa fue caratulada como tentativa de homicidio, tras un episodio de extrema violencia ocurrido a plena luz del día y en un sector público muy concurrido donde dos personas se enfrentaron con armas blancas.
Según informó A24, la pelea se desató entre jóvenes en uno de los espacios recreativos más concurridos de la ciudad y terminó con un herido, generando alarma entre vecinos y turistas. De acuerdo con las primeras versiones policiales, el atacante habría utilizado un sacacorchos como arma durante el enfrentamiento.
Las causas del conflicto aún no fueron determinadas, aunque testigos indicaron que los protagonistas arrastrarían problemas de vieja data. El episodio ocurrió a metros de familias y niños que disfrutaban del balneario, quienes quedaron conmocionados por la violencia.
Tras el ataque, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde ingresó para su evaluación médica. Fuentes sanitarias informaron que se aguardaban estudios para establecer la gravedad de la lesión y definir el tratamiento a seguir.
Detención y situación de los involucrados
La Policía confirmó que los dos principales protagonistas del incidente se encuentran en situación de calle. Sin embargo, videos viralizados en redes sociales muestran a los jóvenes acompañados por mujeres y niños en el lugar, un dato que generó interrogantes y es analizado por los investigadores.
El acusado permanece detenido y a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para esclarecer cómo se produjo la agresión, el rol de cada involucrado y si hubo más personas implicadas.
Investigación en curso
Con la imputación de tentativa de homicidio, la Fiscalía continúa recolectando testimonios, registros fílmicos y peritajes para reconstruir la secuencia del hecho y determinar responsabilidades. El caso reavivó el debate sobre la seguridad en espacios públicos y la necesidad de refuerzos preventivos en zonas recreativas de alta concurrencia.