Incendio en Iron Mountain: cayeron dos paredes en el depósito y llevará 2 semanas extinguirlo

Y agregó: "Es posible que una antena de 35 metros esté en peligro de derrumbe, porque se cortaron los tensores por los vientos".

Al menos once dotaciones de Bomberos de la Ciudad, entre ellos de Vuelta de Rocha, La Boca y San Telmo, junto con unidades de apoyo, combatieron anoche el incendio que comenzó el lunes a la tarde, pasadas las 14, en el contrafrente del depósito de Iron Mountain, en Gaspar Jovellanos al 1300 del barrio de Barracas.

Los efectivos lograron ingresar usando una sierra, ya que la puerta estaba cerrada y sin empleados. Una vez adentro, los bomberos atacaron el incendio desde la intersección de las calles Benito Quintela Martin y Azara y desde la intersección de Gaspar Melchor de Jovellanos y Benito Quinquela Martín.

Las llamas habían incursionado por todo el techo y se retiró a todo el personal del interior del depósito ante peligro de derrumbe.

iron mountain 2023.jpg

Una porción de la pared del galpón se derrumbó sobre tres vehículos estacionados en la vía pública (un Volkswagen Gol, una Ford y un Volkswagen Fox), sin registrarse daños personales. Además, otro paredón cayó sobre Quinquela Martín encima de dos rodados particulares, sin reportarse heridos.

En el lugar se sumaron personal de la Comisaría Vecinal 4 D de la Policía de la Ciudad, SAME, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Logística de la Ciudad. Interviene en el causa por averiguación de incendio, la UFLA, a cargo de la doctora Luciana Astardjian, agregaron las fuentes de Seguridad de CABA.

Incendio Iron Mountain noche.jpg

Fabiana, vecina de la zona y cuyo hijo integra el cuartel de bomberos de San Telmo, sostuvo que "esto no tendría que haber pasado" ya que "cuando se derrumbó todo, aquel año, 2014, tendrían que haber tirado todo abajo. Quedó la estructura vieja y solo hicieron lo nuevo donde murieron los bomberos".

El 5 de febrero de 2014 el mismo depósito de Iron Mountain, donde se resguardan archivos bancarios de grandes empresas, se incendió y murieron 10 personas, 8 de Bomberos y dos de Defensa Civil.

Qué dijeron los familiares de las víctimas sobre el nuevo incendio en Iron Mountain

Sandra Baricola, hermana de Pedro, un trabajador de Defensa Civil que murió tras ser aplastado por la pared del depósito en 2014, indicó a Télam: "Con mis hermanos consideramos que están queriendo ocultar algún tipo de documentación relacionado con el lavado, como la vez anterior. Y da la 'casualidad que este nuevo incendio se da cuando estamos a punto de que esto se eleve a juicio, justo cuando estamos llegando a una instancia tan esperada".

El exjefe de bomberos que salvó milagrosamente su vida tras quedar debajo de los escombros en el incendio del 2014, Luis Díaz Gauna, aseguró que "si esto fue accidental, habla muy mal de los sistemas de seguridad que tiene una empresa multinacional como Iron Mountain porque cómo es posible que se vuelva a prender así, de una manera infernal".

"Para mí es volver a vivir todo otra vez; es estar de nuevo en los mismos lugares, es volver a escuchar los gritos de mis compañeros aplastados que se estaban muriendo y es verme nuevamente como estoy quemándome sin poder salir de abajo de los escombros", recordó.

A su vez, explicó que "para que se queme una hoja de papel necesitás un minuto, pero si se enciende en un segundo es porque le echaste alcohol o algún otro combustible y sobre todo por la magnitud del incendio, porque la columna de humo determina que se está quemando bastante".

iron mountain telam 4.jpg El trágico incendio de Iron Mountain en 2014.

"Yo no sé si fue accidental este nuevo incendio. Hace como 20 días se dijo que va a juicio lo de Iron Mountain y justo va y se prende fuego ahora; hay muchas cosas que no cierran y resultan sospechosas", indicó el ex jefe de bomberos. Depósitos de Iron Mountain se han prendido fuego en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Italia y en nuestro país", agregó.

La investigación judicial sobre el incendio de 2014 tuvo distintas instancias y en diciembre de 2022 la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de los 18 acusados.

El 12 de abril pasado la jueza Fabiana Palmaghini envió a juicio oral y público la causa en la que se investigan el incendio de 2014, un expediente en el que hay 18 imputados entre los que figuran directivos de la empresa y exfuncionarios de la Dirección General de Fiscalización y Control del gobierno porteño, como así también un empleado de seguridad de Iron Mountain que estaba en funciones cuando se inició el incendio.