En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Frontera
Bolivia
Tensión

Incidentes en la frontera con Bolivia: Prefectura se enfrentó con personas que intentaban cruzar mercadería ilegal

El episodio ocurrió en Aguas Blancas, frente a Bermejo, durante un operativo de control. Hubo corridas, enfrentamientos y se escucharon detonaciones.

Prefectura se enfrentó con personas que intentaban cruzar mercadería ilegal. (Foto: captura

Prefectura se enfrentó con personas que intentaban cruzar mercadería ilegal. (Foto: captura, mejorada con IA)

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la mañana en la frontera entre Argentina y Bolivia, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina protagonizaron un enfrentamiento con un grupo de personas que intentaba trasladar mercadería por un paso clandestino. Hubo corridas, enfrentamientos y se escucharon detonaciones.

Leé también "Matala, matala": la brutal pelea entre alumnas de una escuela quedó grabada en un video
Brutal pelea entre alumnas de una escuela. (Foto: captura)

El episodio ocurrió en la zona de Aguas Blancas, Salta, frente a la localidad boliviana de Bermejo, un sector fronterizo atravesado por un intenso movimiento de personas y productos. Según los primeros datos conocidos, el conflicto comenzó durante un operativo en el que los efectivos secuestraron mercadería que era trasladada hacia territorio argentino por un sector no habilitado.

Luego del procedimiento, la situación escaló y se registraron corridas y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y algunas de las personas que se encontraban en el lugar. En videos difundidos durante la mañana se observan momentos de tensión y se escuchan varias detonaciones mientras quienes estaban en la zona intentaban alejarse del lugar.

Hasta el momento, no hubo información oficial sobre quién efectuó los disparos ni bajo qué circunstancias ocurrieron. Tampoco se confirmó si hubo personas heridas como consecuencia del episodio.

Una zona fronteriza con alta circulación y pasos clandestinos

El área comprendida entre Aguas Blancas y Bermejo, separada por el río Bermejo, concentra un importante movimiento fronterizo. Además del paso internacional habilitado, existen sectores utilizados para cruzar personas y mercadería por fuera de los controles oficiales.

En ese contexto, las fuerzas federales llevan adelante operativos para combatir el contrabando y otros delitos vinculados al tránsito irregular en la frontera norte.

Aguas Blancas forma parte además del Plan Güemes, el dispositivo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles en la frontera de Salta y combatir delitos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

El antecedente reciente de otro conflicto en la misma zona

El episodio de este viernes se suma a otro enfrentamiento ocurrido semanas atrás en el mismo sector. El pasado 27 de agosto, se registraron incidentes en el denominado Paso Camba, en Aguas Blancas, luego de un operativo relacionado con mercadería.

En aquella oportunidad, un grupo de personas se enfrentó con efectivos de Prefectura Naval tras el decomiso de distintos bultos. Durante los disturbios se registraron piedrazos contra móviles oficiales y la utilización de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, luego intervino Gendarmería Nacional para controlar la situación y las autoridades locales solicitaron el cierre temporal del cruce.

En pocas palabras

  • Enfrentamiento en la frontera: Prefectura Naval Argentina se cruzó con personas que intentaban cruzar mercadería ilegal en Aguas Blancas, Salta.
  • Tensión y detonaciones: El operativo de control derivó en corridas, enfrentamientos y se escucharon disparos, sin reportes oficiales de heridos.
  • Zona de conflicto recurrente: La región fronteriza entre Argentina y Bolivia es escenario habitual de operativos contra el contrabando y otros ilícitos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Frontera Bolivia Mercadería
Notas relacionadas
Rescataron a un aguará guazú: qué pasará con el ejemplar de una especie amenazada
Una camioneta terminó dentro de una casa tras un choque y una nena se salvó de milagro
Tragedia aérea: murió un hombre al chocar con un ala delta contra cables de alta tensión

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar