Incidentes en la frontera con Bolivia: Prefectura se enfrentó con personas que intentaban cruzar mercadería ilegal

Una zona fronteriza con alta circulación y pasos clandestinos

El área comprendida entre Aguas Blancas y Bermejo, separada por el río Bermejo, concentra un importante movimiento fronterizo. Además del paso internacional habilitado, existen sectores utilizados para cruzar personas y mercadería por fuera de los controles oficiales.

En ese contexto, las fuerzas federales llevan adelante operativos para combatir el contrabando y otros delitos vinculados al tránsito irregular en la frontera norte.

Aguas Blancas forma parte además del Plan Güemes, el dispositivo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles en la frontera de Salta y combatir delitos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

El antecedente reciente de otro conflicto en la misma zona

El episodio de este viernes se suma a otro enfrentamiento ocurrido semanas atrás en el mismo sector. El pasado 27 de agosto, se registraron incidentes en el denominado Paso Camba, en Aguas Blancas, luego de un operativo relacionado con mercadería.

En aquella oportunidad, un grupo de personas se enfrentó con efectivos de Prefectura Naval tras el decomiso de distintos bultos. Durante los disturbios se registraron piedrazos contra móviles oficiales y la utilización de balas de goma por parte de las fuerzas de seguridad, luego intervino Gendarmería Nacional para controlar la situación y las autoridades locales solicitaron el cierre temporal del cruce.