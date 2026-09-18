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CRUCE CON LOS MEDIOS

Donald Trump prohibió el ingreso de la CNN y otros medios a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos tomó la medida este viernes y acusó a varios medios de publicar de manera constante “noticias falsas”. El anuncio generó sorpresa entre los periodistas que se encontraban trabajando en la sede presidencial.

El presidente de Estados Unidos acusó a varios medios de publicar de manera constante “noticias falsas”. (Foto: Reuters)

El presidente de Estados Unidos acusó a varios medios de publicar de manera constante “noticias falsas”. (Foto: Reuters)

Donald Trump anunció este viernes que prohibió el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW y al portal Politico. El presidente estadounidense justificó la decisión al acusar a esos medios de difundir de manera reiterada “fake news”.

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El presidente de Estados Unidos mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro británico, Andy Burnham. (Foto: A24)

“Prohíbo a la Falsa Cadena de Noticias CNN, a MSNOW (¡que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y a Politico (...) el acceso a la Casa Blanca como resultado de sus constantes ‘informes’ de NOTICIAS FALSAS”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social.

El mandatario no precisó cuáles eran las coberturas de los tres medios que motivaron su decisión.

Donald Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW y al portal Politico. (Foto: Reuters)

Donald Trump prohibió el acceso a la Casa Blanca a las cadenas televisivas CNN y MSNOW y al portal Politico. (Foto: Reuters)

“Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre FICCIÓN y MENTIRAS cuando cubren al presidente de los Estados Unidos, a la administración Trump o a los Estados Unidos de América. Próximamente se sumarán otros medios de noticias falsas“, agregó Trump.

La medida profundiza el conflicto con la prensa

La decisión tomó por sorpresa a la sala de prensa de la Casa Blanca. Al momento del anuncio, periodistas de los medios alcanzados por el veto se encontraban trabajando en la sede del Gobierno estadounidense.

La medida representa un nuevo capítulo en la confrontación entre Trump y distintos medios de comunicación. Durante el comienzo de su actual mandato, la Casa Blanca ya había restringido el acceso de la agencia Associated Press a algunos actos oficiales.

Aquella decisión se produjo después de que la agencia se negara a utilizar el término “golfo de América” para referirse al golfo de México.

Al momento del anuncio, periodistas de los medios alcanzados por el veto se encontraban trabajando en la sede del Gobierno estadounidense. (Foto: Reuters)

Al momento del anuncio, periodistas de los medios alcanzados por el veto se encontraban trabajando en la sede del Gobierno estadounidense. (Foto: Reuters)

Los cruces entre Trump y periodistas también se registraron durante su gestión anterior. Las amenazas y los ataques verbales contra trabajadores de prensa fueron una constante, mientras que el presidente suele utilizar la expresión “fake news” para cuestionar a los medios cuya cobertura es crítica de su gestión.

Las disputas de Trump con CNN y la cobertura sobre Epstein

CNN fue uno de los medios particularmente cuestionados por Trump durante los últimos años. El presidente criticó su cobertura de las acusaciones sobre una supuesta coordinación entre su campaña de 2016 y Rusia.

Durante su actual mandato, además, Trump cuestionó la publicación de fotografías y documentos que lo vinculaban con el financista Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales.

El mandatario también suele protagonizar enfrentamientos con periodistas durante las conferencias de prensa y cuando los trabajadores de medios ingresan al Despacho Oval para formular preguntas.

Distintas organizaciones defensoras de la libertad de prensa cuestionaron estas acciones.

En pocas palabras

  • Donald Trump: Anunció la prohibición de acceso a la Casa Blanca a CNN, MSNOW y Politico por difundir noticias falsas.
  • Justificación: El presidente acusó a los medios de publicar de manera constante "fake news" y anunció que otros medios podrían sumarse.
  • Contexto: La medida profundiza el conflicto del mandatario con la prensa y se suma a restricciones previas durante su mandato.
Resumen generado por Thinkindot AI
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