Donald Trump prohibió el ingreso de la CNN y otros medios a la Casa Blanca

La medida profundiza el conflicto con la prensa

La decisión tomó por sorpresa a la sala de prensa de la Casa Blanca. Al momento del anuncio, periodistas de los medios alcanzados por el veto se encontraban trabajando en la sede del Gobierno estadounidense.

La medida representa un nuevo capítulo en la confrontación entre Trump y distintos medios de comunicación. Durante el comienzo de su actual mandato, la Casa Blanca ya había restringido el acceso de la agencia Associated Press a algunos actos oficiales.

Aquella decisión se produjo después de que la agencia se negara a utilizar el término “golfo de América” para referirse al golfo de México.

Al momento del anuncio, periodistas de los medios alcanzados por el veto se encontraban trabajando en la sede del Gobierno estadounidense. (Foto: Reuters)

Los cruces entre Trump y periodistas también se registraron durante su gestión anterior. Las amenazas y los ataques verbales contra trabajadores de prensa fueron una constante, mientras que el presidente suele utilizar la expresión “fake news” para cuestionar a los medios cuya cobertura es crítica de su gestión.

Las disputas de Trump con CNN y la cobertura sobre Epstein

CNN fue uno de los medios particularmente cuestionados por Trump durante los últimos años. El presidente criticó su cobertura de las acusaciones sobre una supuesta coordinación entre su campaña de 2016 y Rusia.

Durante su actual mandato, además, Trump cuestionó la publicación de fotografías y documentos que lo vinculaban con el financista Jeffrey Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales.

El mandatario también suele protagonizar enfrentamientos con periodistas durante las conferencias de prensa y cuando los trabajadores de medios ingresan al Despacho Oval para formular preguntas.

Distintas organizaciones defensoras de la libertad de prensa cuestionaron estas acciones.