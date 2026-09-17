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Tragedia aérea: murió un hombre al chocar con un ala delta contra cables de alta tensión

La víctima tenía 40 años y realizaba su primer vuelo con el equipo. Tras impactar contra un tendido eléctrico, la aeronave cayó en una zona de pastizales, se incendió y el hombre murió en el lugar.

Murió un hombre al chocar con un ala delta motorizada contra cables de alta tensión. (Foto: La Voz de Misiones)

Murió un hombre al chocar con un ala delta motorizada contra cables de alta tensión. (Foto: La Voz de Misiones)

Edgar Alexander Koch, de 40 años, murió este jueves luego de sufrir un accidente mientras volaba en un ala delta motorizada en el paraje Ojo de Agua, en Posadas, Misiones. Según los primeros datos de la investigación, la aeronave impactó contra un tendido eléctrico, cayó a tierra y se incendió, provocando la muerte del piloto.

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El hecho ocurrió cerca de las 17:30 y es investigado para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro. De acuerdo con el testimonio de la madre de la víctima, una mujer de 70 años que presenció el episodio, Koch había despegado minutos antes y era la primera vez que utilizaba ese equipo para volar.

Según relató, el recorrido fue breve. El hombre alcanzó a desplazarse unos 250 metros antes de que el ala delta motorizada chocara contra los cables del suministro eléctrico.

Tras el impacto, la aeronave se precipitó sobre un sector de pastizales y se incendió. Como consecuencia, el cuerpo de la víctima quedó atrapado en la zona donde cayó el aparato.

El operativo en el lugar

Los primeros efectivos en llegar fueron integrantes de la Comisaría 15.ª, quienes constataron el fallecimiento y preservaron la escena para el trabajo pericial. Posteriormente, un médico examinó el cuerpo y determinó que se encontraba carbonizado. Ante esa situación, dispuso la realización de una autopsia para establecer oficialmente las causas del deceso.

En el procedimiento también participaron especialistas de la Policía Científica de San Isidro, bomberos, personal de la Empresa Misionera de Energía (EMSA) y el médico interviniente.

El hombre alcanzó a desplazarse unos 250 metros antes de que el ala delta motorizada chocara contra los cables del suministro eléctrico. (Foto: NA)

El hombre alcanzó a desplazarse unos 250 metros antes de que el ala delta motorizada chocara contra los cables del suministro eléctrico. (Foto: NA)

Los equipos trabajaron en la recolección de pruebas y en la reconstrucción de la mecánica del accidente, mientras la Justicia avanza con la investigación.

Las medidas ordenadas por la Justicia

Por disposición de la autoridad judicial, las partes del ala delta motorizada fueron secuestradas para ser sometidas a peritajes técnicos.

Además, los restos de la víctima fueron trasladados por personal de la Morguera Policial a la Morgue Judicial, donde se realizará el examen forense correspondiente.

Los resultados de esas pericias serán incorporados al expediente que busca determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

En pocas palabras

  • Tragedia en Misiones: Un hombre de 40 años murió al estrellarse su ala delta motorizada contra cables de alta tensión.
  • Primer vuelo: La víctima realizaba su primera experiencia con el equipo al momento del accidente.
  • Investigación en curso: La aeronave impactó contra un tendido eléctrico, cayó y se incendió en una zona de pastizales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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