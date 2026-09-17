Tragedia aérea: murió un hombre al chocar con un ala delta contra cables de alta tensión

El operativo en el lugar

Los primeros efectivos en llegar fueron integrantes de la Comisaría 15.ª, quienes constataron el fallecimiento y preservaron la escena para el trabajo pericial. Posteriormente, un médico examinó el cuerpo y determinó que se encontraba carbonizado. Ante esa situación, dispuso la realización de una autopsia para establecer oficialmente las causas del deceso.

En el procedimiento también participaron especialistas de la Policía Científica de San Isidro, bomberos, personal de la Empresa Misionera de Energía (EMSA) y el médico interviniente.

El hombre alcanzó a desplazarse unos 250 metros antes de que el ala delta motorizada chocara contra los cables del suministro eléctrico. (Foto: NA)

Los equipos trabajaron en la recolección de pruebas y en la reconstrucción de la mecánica del accidente, mientras la Justicia avanza con la investigación.

Las medidas ordenadas por la Justicia

Por disposición de la autoridad judicial, las partes del ala delta motorizada fueron secuestradas para ser sometidas a peritajes técnicos.

Además, los restos de la víctima fueron trasladados por personal de la Morguera Policial a la Morgue Judicial, donde se realizará el examen forense correspondiente.

Los resultados de esas pericias serán incorporados al expediente que busca determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.