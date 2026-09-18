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Una camioneta terminó dentro de una casa tras un choque y una nena se salvó de milagro

El accidente ocurrió en Junín de los Andes cuando una Renault Kangoo y una Toyota Hilux tuvieron un impacto y uno de los vehículos salió despedido hacia una propiedad.

Una camioneta terminó dentro de una casa tras un choque y una nena se salvó de milagro. 

Una camioneta terminó dentro de una casa tras un choque y una nena se salvó de milagro. 

Un choque entre dos vehículos en Junín de los Andes, Neuquén, generó preocupación entre los vecinos luego de que una camioneta terminara dentro del terreno de una vivienda y quedara a pocos metros de una nena que caminaba por la vereda. La menor pasó segundo antes de que el vehículo se incruste en la casa.

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El accidente ocurrió pasado el mediodía en la esquina de Chubut y Gregorio Álvarez, donde colisionaron una Renault Kangoo y una Toyota Hilux. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y mostró el instante en que la menor pasó cerca del lugar donde terminó uno de los vehículos.

De acuerdo con las imágenes, la fuerza del impacto hizo que la camioneta se desviara de su trayectoria y avanzara hacia una propiedad ubicada en esa esquina. El vehículo terminó dentro del terreno de una vivienda, mientras que ambos conductores sufrieron lesiones y debieron ser trasladados al hospital local.

La escena generó alarma porque, segundos antes del choque, una nena caminaba por la vereda a pocos metros del cruce. Cuando los vehículos quedaron fuera de control, la menor no fue alcanzada y pudo continuar su camino. Los habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que ocurre un episodio similar en esa intersección.

Según indicaron, en otro accidente anterior un vehículo también terminó dentro del mismo terreno particular. La dueña de la vivienda volvió a manifestar su preocupación por el riesgo de que nuevos choques puedan provocar que otros autos ingresen a la propiedad.

Reclamo por la velocidad y la cercanía de tres escuelas

Tras el accidente, vecinos de la zona cuestionaron la velocidad con la que circulan algunos autos y motos por el lugar. Según expresaron, el problema se mantiene pese a que las calles del sector son de tierra.

La preocupación se incrementa por la cercanía de tres establecimientos educativos: la Escuela 187, la EPET N° 4 y la Escuela Especial N° 9, que generan un importante movimiento de estudiantes durante los horarios de ingreso y salida.

En esta oportunidad, la circulación de chicos era menor porque las escuelas tuvieron una jornada extendida. Sin embargo, los vecinos advirtieron que un día con mayor presencia de alumnos podría haber tenido consecuencias más graves.

El accidente ocurrió en Junín de los Andes cuando una Renault Kangoo y una Toyota Hilux tuvieron un impacto. (Foto: captura)

El accidente ocurrió en Junín de los Andes cuando una Renault Kangoo y una Toyota Hilux tuvieron un impacto. (Foto: captura)

Vecinos preparan un pedido para reforzar la seguridad vial

La comunidad adelantó que elaborará una nota dirigida a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Junín de los Andes para solicitar que se evalúen medidas preventivas en la esquina.

Según informó MejorInformado, el reclamo busca analizar alternativas para reducir los riesgos y evitar nuevos accidentes en una zona donde, según los vecinos, ya se registraron episodios similares. La intersección de Chubut y Gregorio Álvarez quedó nuevamente bajo la mirada de los habitantes del barrio, que piden soluciones antes de que ocurra una tragedia.

En pocas palabras

  • Choque en Junín de los Andes: Una Renault Kangoo y una Toyota Hilux colisionaron, terminando una camioneta dentro de una propiedad.
  • Niña ilesa: Una menor salvó de milagro al pasar segundos antes de que el vehículo impactara contra la vivienda.
  • Reclamo vecinal: Los habitantes solicitan medidas de seguridad vial por la cercanía de tres escuelas y antecedentes de accidentes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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