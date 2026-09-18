Una camioneta terminó dentro de una casa tras un choque y una nena se salvó de milagro. 

Según indicaron, en otro accidente anterior un vehículo también terminó dentro del mismo terreno particular. La dueña de la vivienda volvió a manifestar su preocupación por el riesgo de que nuevos choques puedan provocar que otros autos ingresen a la propiedad.

Reclamo por la velocidad y la cercanía de tres escuelas

Tras el accidente, vecinos de la zona cuestionaron la velocidad con la que circulan algunos autos y motos por el lugar. Según expresaron, el problema se mantiene pese a que las calles del sector son de tierra.

La preocupación se incrementa por la cercanía de tres establecimientos educativos: la Escuela 187, la EPET N° 4 y la Escuela Especial N° 9, que generan un importante movimiento de estudiantes durante los horarios de ingreso y salida.

En esta oportunidad, la circulación de chicos era menor porque las escuelas tuvieron una jornada extendida. Sin embargo, los vecinos advirtieron que un día con mayor presencia de alumnos podría haber tenido consecuencias más graves.

El accidente ocurrió en Junín de los Andes cuando una Renault Kangoo y una Toyota Hilux tuvieron un impacto. (Foto: captura)

Vecinos preparan un pedido para reforzar la seguridad vial

La comunidad adelantó que elaborará una nota dirigida a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Junín de los Andes para solicitar que se evalúen medidas preventivas en la esquina.

Según informó MejorInformado, el reclamo busca analizar alternativas para reducir los riesgos y evitar nuevos accidentes en una zona donde, según los vecinos, ya se registraron episodios similares. La intersección de Chubut y Gregorio Álvarez quedó nuevamente bajo la mirada de los habitantes del barrio, que piden soluciones antes de que ocurra una tragedia.