Escándalo a tres meses del casamiento de Tini Stoessel: "Rodrigo De Paul le fue infiel con Emilia Mernes"

En cuanto a la situación actual, la periodista también aportó información sobre el acercamiento que se produjo después de aquel conflicto y aseguró que las diferencias estarían cada vez más cerca de quedar definitivamente atrás.

“Me lo confirman allegados a Tini que, obviamente, me contaron que estaba enojada con el tema de la filtración de la invitación. Y también me dieron estos nombres y me dijeron que Lizardo Ponce no va y que va Emilia con Duki”, contó sobre la lista de invitados.

Y al finalizar, agregó: “Ellas hablaron y se pidieron disculpas. Emilia sigue a Rodrigo y a Tini y De Paul a ella también. Tini a Emilia no la sigue, pero me dicen que es inminente que eso suceda. Está todo arreglado ”.

Cómo era la relación de Tini Stoessel y Lizardo Ponce

Durante años, Tini Stoessel y Lizardo Ponce mantuvieron una amistad muy cercana, que quedó expuesta en numerosas ocasiones. Desde sus apariciones juntos en redes sociales hasta distintos festejos y encuentros, el influencer formó parte del círculo íntimo de la cantante.

Uno de los últimos momentos públicos que compartieron fue el cumpleaños de Lizardo en febrero de 2026, donde Tini estuvo presente junto a otras figuras del ambiente. La cantante también había asistido al festejo del influencer en 2024, una muestra del vínculo que mantenían desde hacía varios años.

Además, Ponce habló públicamente en varias oportunidades sobre el cariño que siente por Tini. En 2024 aseguró que era muy amigo de ella y destacó tanto su talento como la persona detrás de la artista. Más recientemente, en agosto de 2026, recordó que estuvo a su lado durante uno de los momentos más difíciles de su vida y sostuvo que ella siempre podría contar con él.

Por eso, la versión sobre un distanciamiento entre ambos cobra especial relevancia, teniendo en cuenta la historia que construyeron durante años y la presencia que tuvieron mutuamente en distintos momentos.