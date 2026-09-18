El dato que Moria Casán reveló sobre la internación de Mirtha Legrand y lo cambia todo

Según explicó, el dato se manejó de manera privada entre algunas personas del medio, quienes optaron por mantenerlo en reserva para preservar la intimidad de la conductora y respetar el momento que atravesaba su familia. "Esto que salió en La Nación, esto mismo mandó la Callejón. Pero después dijo 'perdón, chicos mala mía'", relató.

Lo dicho por la One deja en evidencia que la Chiqui no llegó a recuperarse por completo del cuadro anterior y que, a pocos días de haber recibido el alta médica, debió volver a quedar bajo atención profesional.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes el parte médico de Mirtha Legrand, luego de que la conductora ingresara nuevamente a la institución. El documento lleva la firma de su director, el Dr. Enrique Echagüe, y detalla el cuadro que presentó.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía", informaron desde el centro de salud.

A partir de ahora, la conductora quedará bajo seguimiento de los profesionales mientras se define su evolución: "Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes".

"Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha", sigue comunicando el documento.

Por último, el Mater Dei anticipó cuándo habrá una nueva comunicación oficial sobre su evolución: "De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes", cerraron.