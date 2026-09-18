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El dato que Moria Casán reveló sobre la internación de Mirtha Legrand y lo cambia todo

Moria Casán habló de la nueva internación de Mirtha Legrand y reveló un dato inesperado que se conoció antes de la confirmación oficial.

18 sept 2026, 19:03
El dato que Moria Casán reveló sobre la internación de Mirtha Legrand y lo cambia todo

El dato que Moria Casán reveló sobre la internación de Mirtha Legrand y lo cambia todo

El dato que Moria Casán reveló sobre la internación de Mirtha Legrand y lo cambia todo

El dato que Moria Casán reveló sobre la internación de Mirtha Legrand y lo cambia todo

La nueva internación de Mirtha Legrand volvió a generar preocupación entre sus seguidores y en el ambiente artístico. La conductora ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei, apenas unos días después de haber recibido el alta médica, y permanece bajo atención profesional.

Según informaron desde la institución a través del parte médico, en esta oportunidad la diva presenta "un cuadro compatible con neumopatía" y quedó en el centro de salud para realizarse estudios, recibir el tratamiento correspondiente y permanecer bajo control médico.

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El episodio rápidamente comenzó a comentarse entre distintas figuras del espectáculo. En ese contexto, Moria Casán estuvo en PrimiciasYa (América TV) y, desde su rol de conductora y por el acceso a información que tiene a través del magazine que encabeza por las mañanas en eltrece, contó que su compañera, María Fernanda Callejón, ya estaba al tanto de lo ocurrido con la Chiqui, incluso antes de que trascendiera públicamente.

"Estoy al tanto desde ayer. María Fernanda Callejón mandó a la tarde esta noticia", sorprendió al revelar que ya conocía lo sucedido y que el dato había comenzado a circular antes de la confirmación oficial.

Según explicó, el dato se manejó de manera privada entre algunas personas del medio, quienes optaron por mantenerlo en reserva para preservar la intimidad de la conductora y respetar el momento que atravesaba su familia. "Esto que salió en La Nación, esto mismo mandó la Callejón. Pero después dijo 'perdón, chicos mala mía'", relató.

Lo dicho por la One deja en evidencia que la Chiqui no llegó a recuperarse por completo del cuadro anterior y que, a pocos días de haber recibido el alta médica, debió volver a quedar bajo atención profesional.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei difundió este viernes el parte médico de Mirtha Legrand, luego de que la conductora ingresara nuevamente a la institución. El documento lleva la firma de su director, el Dr. Enrique Echagüe, y detalla el cuadro que presentó.

"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía", informaron desde el centro de salud.

A partir de ahora, la conductora quedará bajo seguimiento de los profesionales mientras se define su evolución: "Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes".

"Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha", sigue comunicando el documento.

Por último, el Mater Dei anticipó cuándo habrá una nueva comunicación oficial sobre su evolución: "De no mediar cambios daremos un nuevo parte el día lunes", cerraron.

En pocas palabras

  • Moria Casán: Reveló que María Fernanda Callejón ya sabía de la internación de Mirtha Legrand antes de que se hiciera pública.
  • Mirtha Legrand: Fue internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía.
  • Reserva de información: El dato circuló de forma privada entre conocidos para preservar la intimidad de la conductora.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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