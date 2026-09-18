Rescataron a un aguará guazú: qué pasará con el ejemplar de una especie amenazada

El procedimiento responde al protocolo sanitario y de protección previsto para estos casos, debido a que se trata de una especie considerada amenazada a nivel nacional. En Santa Fe, además, el aguará guazú fue declarado Monumento Natural mediante la Ley Provincial Nº 12.182.

Antecedentes de rescates y liberaciones

Los operativos anteriores también incluyen un caso ocurrido en 2025. En aquella oportunidad, un ejemplar joven fue encontrado dentro de un galpón en Coronda y posteriormente llevado a La Esmeralda.

Una vez finalizada su recuperación, fue liberado en la Reserva Natural El Fisco. Para controlar sus desplazamientos, los especialistas le colocaron un collar de telemetría.

En Argentina, la especie está presente en Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe y Córdoba, el este de Santiago del Estero y el sur de Misiones. (Foto: archivo)

Uno de los casos más recientes ocurrió en marzo de este año, cuando un aguará guazú fue encontrado en Soledad, en el departamento San Cristóbal. El ejemplar llegó a La Esmeralda con bajo peso y una lesión grave en una de sus orejas.

Después de atravesar el proceso de rehabilitación y completar los controles correspondientes, pudo ser liberado en una zona rural.

Un animal de hábitos solitarios y patas largas

El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, es el cánido más grande de Sudamérica. También es conocido como lobo de crin y tiene como una de sus características más reconocibles sus patas extremadamente largas, que le dan una apariencia similar a la de un zorro de gran tamaño.

El aguará guazú es el cánido más grande de Sudamérica. (Foto: archivo)

Su nombre significa “zorro grande” en guaraní. Es una especie omnívora cuya alimentación incluye pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y peces, además de frutos silvestres.

A diferencia de otros animales que pueden generar preocupación cuando aparecen en zonas urbanas, el aguará guazú no representa un peligro para las personas. Tiene hábitos solitarios y desarrolla buena parte de su actividad durante el crepúsculo y la noche.

En Argentina, la especie está presente en Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe y Córdoba, el este de Santiago del Estero y el sur de Misiones.