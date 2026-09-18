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Rescataron a un aguará guazú: qué pasará con el ejemplar de una especie amenazada

El ejemplar quedó bajo custodia de la Policía Ecológica de Santa Fe. Será llevado a La Esmeralda para determinar su estado de salud.

El ejemplar fue hallado en el oeste-sur de la ciudad y quedó bajo custodia de la Policía Ecológica de Santa Fe. (Foto: archivo)

El ejemplar fue hallado en el oeste-sur de la ciudad y quedó bajo custodia de la Policía Ecológica de Santa Fe. (Foto: archivo)

Un aguará guazú fue rescatado en Rosario luego de ser descubierto por trabajadores de una empresa ubicada en la zona de las avenidas Uriburu y Circunvalación. El hallazgo ocurrió en el oeste-sur de la ciudad y requirió la intervención de la Policía Ecológica de Santa Fe, que puso al animal bajo resguardo.

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El próximo paso será su traslado al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de la Fauna “La Esmeralda”, en la ciudad de Santa Fe. Allí, veterinarios y especialistas analizarán al ejemplar para establecer en qué condiciones se encuentra y qué destino tendrá.

El regreso a la naturaleza dependerá de su estado

La evaluación que se realizará en La Esmeralda será determinante para definir si el aguará guazú puede ser liberado. Los equipos técnicos realizarán un diagnóstico veterinario y estudiarán sus condiciones antes de tomar una decisión.

El animal será trasladado al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de la Fauna “La Esmeralda”. (Foto: Gobierno de Santa Fe)

El animal será trasladado al Centro de Rescate, Interpretación e Investigación de la Fauna “La Esmeralda”. (Foto: Gobierno de Santa Fe)

El animal solamente podrá regresar a la naturaleza si los especialistas consideran que está preparado para desenvolverse y sobrevivir por sus propios medios.

El procedimiento responde al protocolo sanitario y de protección previsto para estos casos, debido a que se trata de una especie considerada amenazada a nivel nacional. En Santa Fe, además, el aguará guazú fue declarado Monumento Natural mediante la Ley Provincial Nº 12.182.

Antecedentes de rescates y liberaciones

Los operativos anteriores también incluyen un caso ocurrido en 2025. En aquella oportunidad, un ejemplar joven fue encontrado dentro de un galpón en Coronda y posteriormente llevado a La Esmeralda.

Una vez finalizada su recuperación, fue liberado en la Reserva Natural El Fisco. Para controlar sus desplazamientos, los especialistas le colocaron un collar de telemetría.

En Argentina, la especie está presente en Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe y Córdoba, el este de Santiago del Estero y el sur de Misiones. (Foto: archivo)

En Argentina, la especie está presente en Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe y Córdoba, el este de Santiago del Estero y el sur de Misiones. (Foto: archivo)

Uno de los casos más recientes ocurrió en marzo de este año, cuando un aguará guazú fue encontrado en Soledad, en el departamento San Cristóbal. El ejemplar llegó a La Esmeralda con bajo peso y una lesión grave en una de sus orejas.

Después de atravesar el proceso de rehabilitación y completar los controles correspondientes, pudo ser liberado en una zona rural.

Un animal de hábitos solitarios y patas largas

El aguará guazú, cuyo nombre científico es Chrysocyon brachyurus, es el cánido más grande de Sudamérica. También es conocido como lobo de crin y tiene como una de sus características más reconocibles sus patas extremadamente largas, que le dan una apariencia similar a la de un zorro de gran tamaño.

El aguará guazú es el cánido más grande de Sudamérica. (Foto: archivo)

El aguará guazú es el cánido más grande de Sudamérica. (Foto: archivo)

Su nombre significa “zorro grande” en guaraní. Es una especie omnívora cuya alimentación incluye pequeños mamíferos, aves, reptiles, anfibios, insectos y peces, además de frutos silvestres.

A diferencia de otros animales que pueden generar preocupación cuando aparecen en zonas urbanas, el aguará guazú no representa un peligro para las personas. Tiene hábitos solitarios y desarrolla buena parte de su actividad durante el crepúsculo y la noche.

En Argentina, la especie está presente en Corrientes, Formosa, Chaco, el norte de Santa Fe y Córdoba, el este de Santiago del Estero y el sur de Misiones.

En pocas palabras

  • Rescate de aguará guazú: Un ejemplar fue rescatado en Rosario y está bajo custodia de la Policía Ecológica.
  • Evaluación en La Esmeralda: El animal será trasladado a un centro de rescate para determinar su estado de salud y destino.
  • Especie amenazada: El aguará guazú es una especie considerada amenazada a nivel nacional y Monumento Natural en Santa Fe.
Resumen generado por Thinkindot AI
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