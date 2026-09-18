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"Matala, matala": la brutal pelea entre alumnas de una escuela quedó grabada en un video

El episodio ocurrió en la Secundaria N°30 de Valentín Alsina. Las imágenes muestran a varias estudiantes golpeándose mientras compañeros grababan con sus celulares y alentaban el enfrentamiento.

Brutal pelea entre alumnas de una escuela. (Foto: captura)

Brutal pelea entre alumnas de una escuela. (Foto: captura)

Un nuevo episodio de violencia escolar generó preocupación en Lanús luego de que al menos seis alumnas de la Escuela Secundaria N°30 de Valentín Alsina protagonizaran una pelea a golpes dentro del establecimiento, mientras otros estudiantes registraban la escena con sus teléfonos celulares. Las imágenes se viralizaron rápidamente por las redes sociales.

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El enfrentamiento ocurrió en uno de los pasillos de la escuela y quedó grabado en un video que rápidamente comenzó a circular entre integrantes de la comunidad educativa. Lejos de intervenir para detener la situación, algunos de los alumnos que presenciaban la pelea comenzaron a alentar a las estudiantes.

En la grabación se escuchan gritos de quienes observaban, entre ellos una voz que repite: “Matala, matala”. La difusión de las imágenes encendió las alarmas entre familias y miembros de la institución, que señalaron que no sería el primer episodio de violencia registrado dentro del establecimiento.

Días antes de esta pelea, había circulado otro video grabado en la misma escuela donde se observaba a alumnos varones enfrentándose físicamente. La sucesión de conflictos generó cuestionamientos sobre la situación que atraviesa la secundaria y aumentó el reclamo de intervención por parte de la comunidad educativa: “Todos los días lo mismo. El colegio es un descontrol”, aseguró el padre de un alumno al medio SM Noticias.

Reclamo a las autoridades educativas de Lanús

Ante la repetición de estos episodios, integrantes de la comunidad escolar solicitaron que se adopten medidas para prevenir nuevos hechos de violencia. El pedido fue dirigido a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a través del Consejo Escolar de Lanús, además de las autoridades municipales.

Las familias buscan que se implementen acciones para mejorar la convivencia dentro de la institución y abordar los conflictos que se producen entre estudiantes.

El rol de los alumnos que filman las peleas

Además de los enfrentamientos físicos, otro de los puntos que generó preocupación fue la reacción de quienes presencian estas situaciones. En lugar de pedir ayuda o intentar separar a los involucrados, varios estudiantes optan por sacar sus celulares, grabar los hechos y difundirlos posteriormente en redes sociales.

Brutal pelea en le colegio. (Foto: captura)

Brutal pelea en le colegio. (Foto: captura)

La comunidad educativa sostiene que este comportamiento contribuye a la exposición de los conflictos y reclama herramientas para evitar que las peleas se transformen en situaciones habituales dentro de la escuela.

Las familias piden medidas concretas para recuperar la convivencia escolar y evitar nuevos episodios de violencia en la Secundaria N°30 de Valentín Alsina.

En pocas palabras

  • Violencia escolar: Dos alumnas se trenzaron a golpes en la Secundaria N°30 de Valentín Alsina, mientras sus compañeros alentaban y grababan.
  • Videos viralizados: Las imágenes del enfrentamiento, y de otro previo entre varones, generaron preocupación y reclamos en la comunidad educativa.
  • Pedido de medidas: Familias solicitan a las autoridades educativas bonaerenses la implementación de acciones para mejorar la convivencia en la institución.
Resumen generado por Thinkindot AI
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