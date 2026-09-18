"Matala, matala": la brutal pelea entre alumnas de una escuela quedó grabada en un video

Reclamo a las autoridades educativas de Lanús

Ante la repetición de estos episodios, integrantes de la comunidad escolar solicitaron que se adopten medidas para prevenir nuevos hechos de violencia. El pedido fue dirigido a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a través del Consejo Escolar de Lanús, además de las autoridades municipales.

Las familias buscan que se implementen acciones para mejorar la convivencia dentro de la institución y abordar los conflictos que se producen entre estudiantes.

El rol de los alumnos que filman las peleas

Además de los enfrentamientos físicos, otro de los puntos que generó preocupación fue la reacción de quienes presencian estas situaciones. En lugar de pedir ayuda o intentar separar a los involucrados, varios estudiantes optan por sacar sus celulares, grabar los hechos y difundirlos posteriormente en redes sociales.

Brutal pelea en le colegio. (Foto: captura)

La comunidad educativa sostiene que este comportamiento contribuye a la exposición de los conflictos y reclama herramientas para evitar que las peleas se transformen en situaciones habituales dentro de la escuela.

Las familias piden medidas concretas para recuperar la convivencia escolar y evitar nuevos episodios de violencia en la Secundaria N°30 de Valentín Alsina.