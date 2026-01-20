Inesperada sorpresa en Puerto Madryn: un contenedor apareció flotando frente a sus costas

Embed

De acuerdo con los primeros informes oficiales, el contenedor no representó peligro para las personas ni para el ecosistema marino, ya que se encontraba completamente vacío y sin cargas peligrosas. Tampoco se registraron interferencias para la navegación en el Golfo Nuevo ni daños materiales en las instalaciones cercanas.

Desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn explicaron que las operaciones en el muelle suelen desarrollarse bajo condiciones climáticas complejas, debido a la presencia habitual de vientos intensos en la región. No obstante, se inició una investigación interna para determinar si existió alguna falla en los sistemas de sujeción del contenedor o si las ráfagas superaron los parámetros habituales de seguridad.

Mientras la estructura permaneció encallada, Prefectura mantuvo la custodia del lugar y coordinó tareas preventivas junto al personal del club náutico, que colaboró en la contención inicial para evitar movimientos adicionales del contenedor o riesgos para embarcaciones menores.

A44S2Q6OFFBPHK5J4IGXSG4GRU Personal de la Prefectura Naval Argentina intervino para asegurar la estructura y prevenir riesgos en la zona costera.

El retiro debía realizarse bajo protocolos

La empresa propietaria de la unidad fue notificada y quedó a cargo de las tareas de remoción, previstas para la mañana del martes. El retiro debía realizarse bajo protocolos específicos para la extracción de objetos encallados, con el objetivo de preservar el ambiente costero y evitar daños en la infraestructura del club.

Las autoridades remarcaron que el incidente no dejó heridos ni provocó contaminación, pero impulsó una revisión de los procedimientos de carga, amarre y transporte durante jornadas con pronóstico de vientos intensos. En ese marco, se evalúan posibles ajustes operativos para reducir la probabilidad de episodios similares en el futuro.

Captura Puerto Madryn: un contenedor apareció flotando frente a sus costos.

El contenedor continuó bajo resguardo en la costa hasta su retiro definitivo, mientras las autoridades portuarias y de seguridad completaron la evaluación del área afectada y dieron por controlada la situación sin mayores complicaciones.