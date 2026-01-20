En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Sorpresa
Puerto Madryn
A la deriva

Inesperada sorpresa en Puerto Madryn: un contenedor apareció flotando frente a sus costas

La estructura metálica encalló junto a un club de actividades acuáticas, movilizó a fuerzas de seguridad y obligó a revisar procedimientos portuarios.

Puerto Madryn: un contenedor apareció flotando frente a sus costos. 

Puerto Madryn: un contenedor apareció flotando frente a sus costos. 

El hallazgo de un contenedor vacío flotando en el Golfo Nuevo generó sorpresa este lunes 19 de enero entre vecinos y autoridades de Puerto Madryn, luego de que la estructura fuera arrastrada por el viento desde el área portuaria y terminara encallada frente a un club náutico de la ciudad. El episodio activó un operativo de seguridad de la Prefectura Naval Argentina y obligó a revisar los protocolos de trabajo ante condiciones climáticas adversas.

Leé también La mujer que arrojó al bebé dentro de un contenedor tuvo mellizas: se supo qué hizo con su otra hija
la mujer que arrojo al bebe dentro de un contenedor tuvo mellizas: se supo que hizo con su otra hija

Según informaron medios locales y fuentes oficiales, se trató de un contenedor tipo reefer de 20 pies que se encontraba vacío y preparado para ser cargado con pescado congelado proveniente de un buque amarrado en el muelle Almirante Storni. La unidad estaba montada sobre un semirremolque en plena operatoria cuando fuertes ráfagas de viento desplazaron la estructura metálica, que cayó al agua desde el Sitio N.º 3 del muelle.

La caída del contenedor activó de inmediato los protocolos de emergencia. Personal de Prefectura se desplegó en la zona para asegurar el área y evaluar posibles riesgos, mientras la marea comenzó a arrastrar la estructura hacia la costa. Finalmente, el contenedor quedó encallado frente al Club Náutico Atlántico Sud, un sector frecuentado por deportistas y vecinos para actividades recreativas.

La escena llamó la atención de residentes y turistas, que registraron el hecho en fotos y videos que rápidamente se difundieron en redes sociales. Las imágenes del contenedor flotando primero y varado luego alimentaron la curiosidad sobre las causas del incidente y sus posibles consecuencias ambientales.

Embed

De acuerdo con los primeros informes oficiales, el contenedor no representó peligro para las personas ni para el ecosistema marino, ya que se encontraba completamente vacío y sin cargas peligrosas. Tampoco se registraron interferencias para la navegación en el Golfo Nuevo ni daños materiales en las instalaciones cercanas.

Desde la Administración Portuaria de Puerto Madryn explicaron que las operaciones en el muelle suelen desarrollarse bajo condiciones climáticas complejas, debido a la presencia habitual de vientos intensos en la región. No obstante, se inició una investigación interna para determinar si existió alguna falla en los sistemas de sujeción del contenedor o si las ráfagas superaron los parámetros habituales de seguridad.

Mientras la estructura permaneció encallada, Prefectura mantuvo la custodia del lugar y coordinó tareas preventivas junto al personal del club náutico, que colaboró en la contención inicial para evitar movimientos adicionales del contenedor o riesgos para embarcaciones menores.

A44S2Q6OFFBPHK5J4IGXSG4GRU
Personal de la Prefectura Naval Argentina intervino para asegurar la estructura y prevenir riesgos en la zona costera.&nbsp;

Personal de la Prefectura Naval Argentina intervino para asegurar la estructura y prevenir riesgos en la zona costera.

El retiro debía realizarse bajo protocolos

La empresa propietaria de la unidad fue notificada y quedó a cargo de las tareas de remoción, previstas para la mañana del martes. El retiro debía realizarse bajo protocolos específicos para la extracción de objetos encallados, con el objetivo de preservar el ambiente costero y evitar daños en la infraestructura del club.

Las autoridades remarcaron que el incidente no dejó heridos ni provocó contaminación, pero impulsó una revisión de los procedimientos de carga, amarre y transporte durante jornadas con pronóstico de vientos intensos. En ese marco, se evalúan posibles ajustes operativos para reducir la probabilidad de episodios similares en el futuro.

Captura
Puerto Madryn: un contenedor apareci&oacute; flotando frente a sus costos.&nbsp;

Puerto Madryn: un contenedor apareció flotando frente a sus costos.

El contenedor continuó bajo resguardo en la costa hasta su retiro definitivo, mientras las autoridades portuarias y de seguridad completaron la evaluación del área afectada y dieron por controlada la situación sin mayores complicaciones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Sorpresa Puerto Madryn Contenedores
Notas relacionadas
Inauguran el "puerto más grande" del norte argentino y prometen que permitirá transportar 4000 contenedores diarios
El macabro hallazgo en un contenedor de basura de Mar del Plata
Comodoro Rivadavia: devastadoras imágenes del barrio que quedó partido tras el desprendimiento del Cerro Hermitte

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar