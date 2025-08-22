Insólito final de un alquiler: el dueño no les reconoció las mejoras y su reacción se volvió viral

El patio era, literalmente, un cúmulo de tierra, sin césped ni plantas, con el agravante de que el agua de lluvia se acumulaba sin drenaje hacia la calle. En la planta alta, las aberturas carecían de rejas de seguridad, en un barrio donde los robos eran frecuentes.

Ante esta situación, los inquilinos decidieron invertir de su bolsillo para mejorar las condiciones de habitabilidad: colocaron rejas, diseñaron el jardín, levantaron baldosas, colocaron champas de césped, instalaron una pequeña pileta y hasta plantaron un limonero.

Las mejoras y el desencuentro

Durante los tres años de contrato, la familia fue completando esas mejoras con la expectativa de que, llegado el momento, el propietario reconociera al menos parte de los gastos.

Sin embargo, al finalizar el acuerdo y acercarse la fecha de entrega de la vivienda, surgió el conflicto: el dueño rechazó cualquier compensación económica y exigió la restitución de la casa “en el mismo estado en que fue entregada”.

La respuesta de los inquilinos fue tan drástica como literal: decidieron “deconstruir” la vivienda hasta devolverla al punto inicial del contrato. Taparon la pileta con tierra, levantaron las baldosas colocadas en el patio, retiraron el césped, desmontaron rejas y hasta se llevaron el limonero.

Una práctica que divide aguas

El caso revela uno de los grandes conflictos que atraviesa el mercado de alquileres: el reconocimiento de las mejoras realizadas por los inquilinos.

En muchos contratos, los locadores y las inmobiliarias incluyen cláusulas que establecen que cualquier modificación deberá ser autorizada previamente y que, en caso de llevarse a cabo, “quedarán a beneficio del inmueble sin derecho a reembolso”.

Pero en la práctica, las fronteras suelen ser difusas: hay inquilinos que, buscando habitar mejor una vivienda, realizan mejoras de motu proprio, esperando que luego sean valoradas con descuentos, condonaciones o acuerdos parciales.

El relato de los protagonistas

Aunque no trascendieron públicamente sus nombres, allegados a la familia contaron que la decisión de desarmar las mejoras fue un acto de frustración y bronca ante la falta de reconocimiento del propietario. “Nosotros dejamos la casa igual que como la recibimos. Todo lo que pusimos lo sacamos, porque nunca lo aceptó. Hasta el limonero nos llevamos”, explicó un miembro de la familia a conocidos del barrio.

La escena dejó al inmueble prácticamente como al inicio: con un patio vacío, sin césped ni baldosas, y con la pileta inutilizada.

El limonero como símbolo

La imagen del limonero arrancado del jardín se volvió un símbolo del conflicto. En redes sociales, usuarios comentaron el hecho con ironía y lo usaron como ejemplo de la tensión creciente entre inquilinos que invierten en casas ajenas y propietarios que no reconocen esas inversiones.