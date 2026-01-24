Intervinieron el Parque Nacional Los Alerces por primera vez en la historia tras los incendios en Chubut

Embed

El comunicado también hizo referencia a causas judiciales en trámite, a partir de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Federal de Esquel, por presunto abuso de autoridad y negligencia en el manejo del incendio forestal en la provincia.

“La intervención permitirá fortalecer la conducción integral del área, asegurar la ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la emergencia en curso”, concluyó la APN.

Parque cerrado y operativo de emergencia en marcha

El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, protege más de 259.000 hectáreas de la ecorregión de los Bosques Patagónicos. Desde el inicio de la emergencia, el área permanece cerrada al público y se prohibió el ingreso de toda persona que no forme parte del operativo de combate del fuego.

md (15) Por pedido del gobernador Ignacio Torres, la Administración de Parques Nacionales desplazó a las autoridades transitoriamente.

Según los últimos datos oficiales, los incendios en Chubut ya arrasaron más de 30.000 hectáreas. En la zona trabajan más de 400 brigadistas, de manera coordinada, para contener el avance de las llamas.

Dentro del Parque Nacional Los Alerces operan 14 medios aéreos, entre aviones y helicópteros hidrantes, que se suman a los recursos terrestres desplegados para enfrentar uno de los peores incendios forestales registrados en la región.