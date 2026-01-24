Intervinieron el Parque Nacional Los Alerces por primera vez en la historia tras los incendios en Chubut
Por pedido del gobernador Ignacio Torres, la Administración de Parques Nacionales desplazó a las autoridades transitoriamente, mientras continúa el operativo para combatir las llamas.
Intervinieron el Parque Nacional Los Alerces por los incendios en Chubut.
En medio de la crítica situación por losincendios forestales en Chubut, la Administración de Parques Nacionales (APN) dispuso este viernes la intervención inmediata del Parque Nacional Los Alerces, una medida sin precedentes desde la creación del área protegida. La decisión fue adoptada a pedido del gobernador Ignacio Torres y de la Cámara de Turismo de Chubut, mientras continúa el operativo para combatir las llamas.
Según informó un comunicado oficial, se conformó un Comité de Intervención que asumirá de manera transitoria la totalidad de las funciones de la Intendencia del parque, en el marco de la emergencia ígnea declarada en áreas protegidas bajo jurisdicción de la APN.
De acuerdo con el documento oficial, la Administración de Parques Nacionales realizó una evaluación integral de la situación en el área afectada por el fuego y concluyó que era necesario adoptar medidas inmediatas de carácter organizacional y funcional.
“La medida se enmarca en el contexto de la emergencia ígnea declarada en las áreas protegidas bajo jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales”, señala el informe. El objetivo, indicaron, es regularizar el funcionamiento institucional, operativo y administrativo del Parque Nacional Los Alerces ante la situación excepcional que atraviesa.
Embed
El comunicado también hizo referencia a causas judiciales en trámite, a partir de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Federal de Esquel, por presunto abuso de autoridad y negligencia en el manejo del incendio forestal en la provincia.
“La intervención permitirá fortalecer la conducción integral del área, asegurar la ejecución de las políticas institucionales y atender adecuadamente la emergencia en curso”, concluyó la APN.
Parque cerrado y operativo de emergencia en marcha
El Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, protege más de 259.000 hectáreas de la ecorregión de los Bosques Patagónicos. Desde el inicio de la emergencia, el área permanece cerrada al público y se prohibió el ingreso de toda persona que no forme parte del operativo de combate del fuego.
Según los últimos datos oficiales, los incendios en Chubut ya arrasaron más de 30.000 hectáreas. En la zona trabajan más de 400 brigadistas, de manera coordinada, para contener el avance de las llamas.
Dentro del Parque Nacional Los Alerces operan 14 medios aéreos, entre aviones y helicópteros hidrantes, que se suman a los recursos terrestres desplegados para enfrentar uno de los peores incendios forestales registrados en la región.