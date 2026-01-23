Incendios en Chubut: la ola de calor complicó la situación de los nuevos focos y reforzaron el operativo
La combinación de altas temperaturas, sequía y vientos intensos mantuvieron en alerta a la zona de la cordillera. Más de 400 brigadistas y medios aéreos de todo el país y de Chile trabajaron para contener las llamas.
Helicópteros en El Hoyo, en la Patagonia provincia de
Chubut, (REUTERS)
La localidad de El Hoyo y las zonas aledañas, en la provincia de Chubut, atravesaron una semana marcada por una ola de calor extremaque agrava el escenario de los incendios forestales. La falta de lluvias, sumada a temperaturas en ascenso y vientos intensos, generó condiciones críticas para los equipos de emergencia que intentaron frenar el avance de las llamas.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una semana sin precipitaciones en la región cordillerana. En El Hoyo, las temperaturas máximas no descenderán de los 28 grados y alcanzarán su punto más elevado este jueves, cuando se prevé una máxima de 34 °C. Este contexto climático funciona como un combustible natural para los focos activos, que ya consumieron miles de hectáreas de bosque nativo.
Ante la gravedad de la situación, el gobernador Ignacio Torres anunció un fuerte refuerzo del operativo en terreno. Actualmente, más de 400 brigadistas trabajan de manera coordinada para contener el fuego. El despliegue incluye personal de la Administración de Parques Nacionales, brigadas provinciales, bomberos voluntarios y equipos enviados desde otros puntos del país, como el Parque Nacional Los Glaciares.
El combate aéreo también fue intensificado. En el Parque Nacional Los Alerces operaron 14 medios aéreos, mientras que otros cinco se encontaron activos en la zona de Puerto Patriada. A este esfuerzo se sumó la cooperación internacional de Chile, a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que aportó aviones hidrantes y helicópteros destinados a trabajar en sectores de difícil acceso.
Embed
Áreas de alto valor ambiental en riesgo
El avance del fuego ya provocó daños significativos en zonas de alto valor ambiental. Entre las áreas más afectadas se encuentran el valle del arroyo Planicie, los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, donde los bosques nativos sufrieron impactos severos.
Las autoridades mantuvieron como prioridad la protección de las poblaciones locales y de los bienes de las familias que, en muchos casos, debieron autoevacuarse por la cercanía de las llamas. Desde el comando unificado —integrado por Nación, Provincia y organismos federales— se utilizaron drones y aviones observadores equipados con cámaras 360°, que permitieron monitorear en tiempo real el comportamiento del fuego y anticipar posibles desbordes hacia zonas habitadas.
Río Negro refuerza el operativo en Chubut
En el marco de la colaboración regional, el gobierno de Río Negro dispuso el envío de su helicóptero de alta capacidad, recientemente incorporado, que ya se encuentra operativo en Chubut. La aeronave fue asignada a tareas en la zona de Lago Rivadavia y está enfocada especialmente en la protección de viviendas y áreas pobladas amenazadas por el avance del incendio.
El despliegue se realiza en el marco de un convenio de trabajo conjunto entre Río Negro, Chubut, Neuquén y Nación, que activó un nuevo esquema de cooperación para reforzar el combate de los incendios forestales que afectan a la cordillera patagónica.