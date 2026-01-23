Incendios en Chubut: la ola de calor complicó la situación de los nuevos focos y reforzaron el operativo

Embed

Áreas de alto valor ambiental en riesgo

El avance del fuego ya provocó daños significativos en zonas de alto valor ambiental. Entre las áreas más afectadas se encuentran el valle del arroyo Planicie, los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, donde los bosques nativos sufrieron impactos severos.

Las autoridades mantuvieron como prioridad la protección de las poblaciones locales y de los bienes de las familias que, en muchos casos, debieron autoevacuarse por la cercanía de las llamas. Desde el comando unificado —integrado por Nación, Provincia y organismos federales— se utilizaron drones y aviones observadores equipados con cámaras 360°, que permitieron monitorear en tiempo real el comportamiento del fuego y anticipar posibles desbordes hacia zonas habitadas.

https___thumbs.vodgc.net_TNS323012026133930584682440-1769187091 Ante la gravedad de la situación, el gobernador Ignacio Torres anunció un fuerte refuerzo en el despliegue operativo.

Río Negro refuerza el operativo en Chubut

En el marco de la colaboración regional, el gobierno de Río Negro dispuso el envío de su helicóptero de alta capacidad, recientemente incorporado, que ya se encuentra operativo en Chubut. La aeronave fue asignada a tareas en la zona de Lago Rivadavia y está enfocada especialmente en la protección de viviendas y áreas pobladas amenazadas por el avance del incendio.

El despliegue se realiza en el marco de un convenio de trabajo conjunto entre Río Negro, Chubut, Neuquén y Nación, que activó un nuevo esquema de cooperación para reforzar el combate de los incendios forestales que afectan a la cordillera patagónica.