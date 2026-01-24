Un hombre incendió un almacén en Lomas de Zamora porque "le sacaba clientes"
El atacante quedó detenido y por el hecho no se registraron heridos. “Tengo miedo”, comentó la dueña del local quien pidió ayuda tras perderlo todo.
Un hombre incendió un
almacén en Lomas de Zamora porque "le sacaba clientes". (Foto:
gentileza La Unión)
Una vecina del barrio Odisa de Lomas de Zamora sufrió el incendio intencional de su almacén, un hecho que generó conmoción. Según relató la propia víctima, el fuego fue provocado de manera deliberada por otro comerciante de la zona, lo que le ocasionó graves pérdidas materiales y derivó en la detención del agresor tras revisarse las cámaras de seguridad.
El episodio ocurrió el sábado 10 de enero, cerca de las 23.45, en la calle Eloy Alfaro, casi esquina Gabriela Mistral. Julieta, la dueña del comercio, vive en la torre 3 del barrio Odisa y tiene junto a su vivienda un garaje que funciona como almacén, emprendimiento que había abierto junto a su hermana y su madre.
De acuerdo con el testimonio de Julieta en A24, el incendio fue provocado por un vecino del mismo barrio, quien roció el local con nafta antes de prender fuego. “Se prendió fuego todo el almacén, pero tranquilamente podría haber llegado a mi casa porque ambos espacios están unidos”, expresó, aún afectada por lo ocurrido.
Al momento del ataque, el local se encontraba cerrado. “Ese día no abrimos porque estaba festejando el cumpleaños de mi hija en San Vicente”, explicó. Julieta sostuvo que el hecho podría estar vinculado a una disputa comercial y señaló que el agresor también tiene un almacén en la zona.
“Somos todas mujeres las que vivimos ahí y no tenemos manera de defendernos”, afirmó, al tiempo que deslizó que el ataque habría estado motivado por una cuestión de ego y competencia. “Según comentarios que nos llegaron, él dice que mi comercio le saca clientes, cuando en el barrio hay al menos 15 kioscos”, agregó.
Vecinos, bomberos y graves pérdidas materiales
La mujer logró identificar al presunto agresora través de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el barrio. Fueron los propios vecinos quienes advirtieron el incendio, alertaron a Julieta y colaboraron para contener las llamas hasta la llegada de los bomberos, que finalmente controlaron el fuego.
Si bien no hubo heridos, los daños fueron importantes: el incendio y el hollín afectaron electrodomésticos, mercadería y paredes del almacén y de otros ambientes, incluso de la vivienda familiar.
Como consecuencia del hecho el sospechoso quedó detenido y a la joven le dieron un botón antipánico. No obstante, la denunciante dijo "tener miedo" de una represalia de los familiares del agresor.
Frente a la magnitud de las pérdidas, una amiga de Julieta decidió difundir el caso en redes sociales y organizar una colecta solidaria para ayudar a que el almacén pueda volver a funcionar lo antes posible.
“El hecho está judicializado. El vecino fue detenido por la policía, pero todavía no fue condenado”, explicó Julieta. Y concluyó: “Lo único que quiero es que mi familia y yo podamos vivir tranquilas, sin miedo de que esto vuelva a pasar”.