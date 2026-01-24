Un hombre incendió un almacén en Lomas de Zamora porque "le sacaba clientes"

“Somos todas mujeres las que vivimos ahí y no tenemos manera de defendernos”, afirmó, al tiempo que deslizó que el ataque habría estado motivado por una cuestión de ego y competencia. “Según comentarios que nos llegaron, él dice que mi comercio le saca clientes, cuando en el barrio hay al menos 15 kioscos”, agregó.

Captura El testimonio de Julieta en A24.

Vecinos, bomberos y graves pérdidas materiales

La mujer logró identificar al presunto agresor a través de imágenes de cámaras de seguridad instaladas en el barrio. Fueron los propios vecinos quienes advirtieron el incendio, alertaron a Julieta y colaboraron para contener las llamas hasta la llegada de los bomberos, que finalmente controlaron el fuego.

Si bien no hubo heridos, los daños fueron importantes: el incendio y el hollín afectaron electrodomésticos, mercadería y paredes del almacén y de otros ambientes, incluso de la vivienda familiar.

Captura El agresor prendiendo fuego el local de la joven en Lomas de Zamora.

Como consecuencia del hecho el sospechoso quedó detenido y a la joven le dieron un botón antipánico. No obstante, la denunciante dijo "tener miedo" de una represalia de los familiares del agresor.

Frente a la magnitud de las pérdidas, una amiga de Julieta decidió difundir el caso en redes sociales y organizar una colecta solidaria para ayudar a que el almacén pueda volver a funcionar lo antes posible.

“El hecho está judicializado. El vecino fue detenido por la policía, pero todavía no fue condenado”, explicó Julieta. Y concluyó: “Lo único que quiero es que mi familia y yo podamos vivir tranquilas, sin miedo de que esto vuelva a pasar”.