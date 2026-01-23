En vivo Radio La Red
Actualidad
Argentina
Moto
URUGUAY

Hallan con vida al argentino que desapareció tras ingresar al mar en moto de agua

La Prefectura de Uruguay logró rescatarlo tras un intenso operativo que incluyó embarcaciones, drones y aeronaves en la zona de Portezuelo.

Hallan con vida al argentino que desapareció tras ingresar al mar en moto de agua

La búsqueda se había activado luego de que el hombre ingresara al mar a bordo de una moto de agua y no regresar a la costa, fue encontrado vivo durante un operativo de rescate con embarcaciones y drones.

El episodio se registró en la zona de Portezuelo, también conocida como Solanas, un balneario del departamento de Maldonado ubicado al oeste de Punta del Este, según un informe del sitio Cadena del Mar en el que se indicó que el hombre fue identificado como Daniel Crisci, de 58 años.

En tanto, se informó que Crisci había entrado al mar a bordo de una moto de agua amarilla, pero no regreso a la costa, por lo cual se dio aviso a las autoridades cerca de las 20 del jueves y se inició un operativo de búsqueda llevado a cabo por dos embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este, mientras que del mismo participaban además dos aeronaves de la Aviación Naval y drones destinados al rastreo.

También, una embarcación proveniente de Rocha se sumó al dispositivo, mientras continuaban las tareas coordinadas por tierra, mar y aire para dar con el paradero del turista argentino.

Qué le pasó al argentino desaparecido

El turista argentino rescatado se encuentra en buen estado de salud, según informaron los efectivos que participaron en el operativo. De hecho, el hombre se mostró renuente a abordar la lancha patrullera ROU 15 y tuvo que ser obligado a subir para ser trasladado a la costa.

El hombre había salido ayer desde Rinconada de Portezuelo a bordo de una moto de agua amarilla y, cerca de las 20 horas, al no regresar y con la noche aproximándose, se denunció su desaparición.

Las autoridades uruguayas organizaron un operativo de búsqueda liderado por la Prefectura del Puerto de Punta del Este, que contó con dos embarcaciones y el apoyo de dos aeronaves de la Aviación Naval.

Además, para el rastreo nocturno se emplearon drones como herramienta tecnológica clave para localizar al turista desaparecido. El operativo culminó con éxito esta mañana.

