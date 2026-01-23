Hallan con vida al argentino que desapareció tras ingresar al mar en moto de agua

Qué le pasó al argentino desaparecido

El turista argentino rescatado se encuentra en buen estado de salud, según informaron los efectivos que participaron en el operativo. De hecho, el hombre se mostró renuente a abordar la lancha patrullera ROU 15 y tuvo que ser obligado a subir para ser trasladado a la costa.

El hombre había salido ayer desde Rinconada de Portezuelo a bordo de una moto de agua amarilla y, cerca de las 20 horas, al no regresar y con la noche aproximándose, se denunció su desaparición.

Las autoridades uruguayas organizaron un operativo de búsqueda liderado por la Prefectura del Puerto de Punta del Este, que contó con dos embarcaciones y el apoyo de dos aeronaves de la Aviación Naval.

Además, para el rastreo nocturno se emplearon drones como herramienta tecnológica clave para localizar al turista desaparecido. El operativo culminó con éxito esta mañana.