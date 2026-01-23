Hallan con vida al argentino que desapareció tras ingresar al mar en moto de agua

La búsqueda se había activado luego de que el hombre ingresara al mar a bordo de una moto de agua y no regresar a la costa, fue encontrado vivo durante un operativo de rescate con embarcaciones y drones.
La Prefectura de Uruguay logró rescatarlo tras un intenso operativo que incluyó embarcaciones, drones y aeronaves en la zona de Portezuelo.
El episodio se registró en la zona de Portezuelo, también conocida como Solanas, un balneario del departamento de Maldonado ubicado al oeste de Punta del Este, según un informe del sitio Cadena del Mar en el que se indicó que el hombre fue identificado como Daniel Crisci, de 58 años.
En tanto, se informó que Crisci había entrado al mar a bordo de una moto de agua amarilla, pero no regreso a la costa, por lo cual se dio aviso a las autoridades cerca de las 20 del jueves y se inició un operativo de búsqueda llevado a cabo por dos embarcaciones de la Prefectura del Puerto de Punta del Este, mientras que del mismo participaban además dos aeronaves de la Aviación Naval y drones destinados al rastreo.
También, una embarcación proveniente de Rocha se sumó al dispositivo, mientras continuaban las tareas coordinadas por tierra, mar y aire para dar con el paradero del turista argentino.
El turista argentino rescatado se encuentra en buen estado de salud, según informaron los efectivos que participaron en el operativo. De hecho, el hombre se mostró renuente a abordar la lancha patrullera ROU 15 y tuvo que ser obligado a subir para ser trasladado a la costa.
Además, para el rastreo nocturno se emplearon drones como herramienta tecnológica clave para localizar al turista desaparecido. El operativo culminó con éxito esta mañana.