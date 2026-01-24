Tras separarse de Kika Silva, Gonzalo Valenzuela se mostró muy cerca de Juana Viale

Por qué se habrían separado Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

Luego de haberse casado en 2024, la relación entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva llegó a un final que pocos esperaban. La pareja optó por comunicar la separación a través de sus redes sociales con la intención de poner un límite a las versiones, aunque el anuncio terminó generando el efecto contrario y rápidamente tomó repercusión tanto en Argentina como en Chile.

En un primer momento, las especulaciones apuntaron a posibles infidelidades por parte del actor. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir desde el país trasandino nuevos elementos que relativizan esa hipótesis y señalan que el quiebre habría estado atravesado por conflictos mucho más profundos.

Según la información brindada por el periodista Hugo Valencia en el programa Zona de Estrellas, uno de los ejes más sensibles de la ruptura estaría vinculado a cuestiones económicas. De acuerdo a su relato, el actor atravesaba una etapa marcada por “un absoluto descontrol en los gastos de cuentas corrientes”.

En ese marco, Valencia destacó el acompañamiento que Kika habría sostenido durante ese proceso: "Ella lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo ”. No obstante, el propio periodista señaló que la situación habría llegado a un punto límite, ya que “la situación sería insostenible” frente a las “deudas por algún tema particular de Gonzalo ”, un escenario que habría terminado de deteriorar el vínculo.

A esto se sumaría otro factor de peso en la relación. "El tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos temas que todavía no estaban resueltos ”, afirmó Valencia, en referencia a diferencias de fondo que generaban tensiones constantes y que, finalmente, habrían contribuido al desenlace definitivo.