¿Borrón y cuenta nueva?

Tras separarse de Kika Silva, Gonzalo Valenzuela se mostró muy cerca de Juana Viale

Luego de confirmarse su separación de Kika Silva, Gonzalo Valenzuela fue visto compartiendo un especial encuentro con su expareja, Juana Viale.

24 ene 2026, 21:02
Gonzalo Valenzuela se habría separado en los últimos días de Kika Silva, luego de atravesar una crisis en su relación que, según distintos medios, no lograron superar. Se hablaba de gastos, y diferentes modos de afrontar la familia. La pareja, que había estado unida durante tres años con un casamiento de por medio parece haber enfrentado tensiones que finalmente terminaron por desgastar el vínculo.

En ese contexto, el actor chileno se está refugiando en sus hijos, y hasta en otra de sus exparejas: Juana Viale. El viernes 23, Gonzalo y la conductora estuvieron juntos con motivo del cumpleaños de Silvestre, el hijo que tienen en común. Cumplió 18 años y por la imagen que compartió Valenzuela en sus historias de Instagram, la celebración fue íntima.

“18 años, Sil”, escribió el actor sobre una foto en la que se lo ve con Juana, que tiene la torta en la mano, al propio Silvestre y Alí, el otro heredero. Todos sonrientes, disfrutando del momento.

Gonzalo Valenzuela y Juana Viale

La diversión siguió este sábado 24 en Chile, con Gonzalo y los chicos que se fueron a tirarse en paracaídas. "Bien, decisión tomada. Nos vamos a lanzar", contó en un divertido video, en el que dejó en claro que analizó mucho la situación antes de animarse.

Por qué se habrían separado Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

Luego de haberse casado en 2024, la relación entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva llegó a un final que pocos esperaban. La pareja optó por comunicar la separación a través de sus redes sociales con la intención de poner un límite a las versiones, aunque el anuncio terminó generando el efecto contrario y rápidamente tomó repercusión tanto en Argentina como en Chile.

En un primer momento, las especulaciones apuntaron a posibles infidelidades por parte del actor. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir desde el país trasandino nuevos elementos que relativizan esa hipótesis y señalan que el quiebre habría estado atravesado por conflictos mucho más profundos.

Según la información brindada por el periodista Hugo Valencia en el programa Zona de Estrellas, uno de los ejes más sensibles de la ruptura estaría vinculado a cuestiones económicas. De acuerdo a su relato, el actor atravesaba una etapa marcada por “un absoluto descontrol en los gastos de cuentas corrientes”.

En ese marco, Valencia destacó el acompañamiento que Kika habría sostenido durante ese proceso: "Ella lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo ”. No obstante, el propio periodista señaló que la situación habría llegado a un punto límite, ya que “la situación sería insostenible” frente a las “deudas por algún tema particular de Gonzalo, un escenario que habría terminado de deteriorar el vínculo.

A esto se sumaría otro factor de peso en la relación. "El tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos temas que todavía no estaban resueltos ”, afirmó Valencia, en referencia a diferencias de fondo que generaban tensiones constantes y que, finalmente, habrían contribuido al desenlace definitivo.

