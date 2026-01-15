El Gobierno de Chubut aseguró que el incendio en Puerto Patriada "está 100% contenido"

A la vez, llamó a "reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento" y le agradeció "especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años".

"A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad", exhortó Torres.

Estado de catástrofe y más alivio

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado lluvias para la mañana de este jueves 15 de enero en la provincia, un pronóstico que reforzaba las expectativas de alivio para los equipos que operaban en la región.

En paralelo, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el “estado de catástrofe” mediante la Ordenanza Número 1388/2026. La medida regirá hasta el 30 de junio y apunta a facilitar acciones y recursos ante el impacto que dejó el siniestro en la localidad.