Política
Chubut
Incendio
SE ENFOCAN EN LA RECONSTRUCCIÓN

El Gobierno de Chubut aseguró que el incendio en Puerto Patriada "está 100% contenido"

Las precipitaciones registradas este miércoles permitieron frenar por completo el avance del incendio en la localidad de El Hoyo. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, lo confirmó.

Según el gobernador de Chubut

Según el gobernador de Chubut, el fuego ya fue contenido al 100%. (Foto: Reuters).
El gobernador Ignacio "Nacho" Torres confirmó la situación este jueves y resaltó el trabajo desplegado durante los últimos días. “Hoy podemos confirmar que el incendio en Puerto Patriada está 100% contenido, después de días de un operativo conjunto y de un enorme trabajo en terreno”, afirmó. Además, destacó el esfuerzo de brigadistas y equipos que combatieron el fuego de manera ininterrumpida.

Incendios Chubut- Reuters

A través de su cuenta en X, el mandatario subrayó que, si bien la lluvia fue un factor clave en las últimas horas, el resultado se logró por la labor sostenida del personal en primera línea. “En las últimas horas la lluvia ayudó, pero el verdadero reconocimiento es para quienes estuvieron día y noche en la primera línea de combate, trabajando espalda con espalda con una entrega y un compromiso que hicieron posible frenar el avance del fuego, salvar cientos de casas y resguardar las vidas de los vecinos de El Hoyo y Epuyén“, escribió.

También destacó "el profesionalismo" del Comité de Emergencia, que se encuentra integrado por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y las provincias de Neuquén, Río Negro, Córdoba y Santiago del Estero.

A la vez, llamó a "reconocer la solidaridad y el compromiso de todo el pueblo chubutense que estuvo espalda con espalda desde el primer momento" y le agradeció "especialmente a los intendentes y a todos los que trabajaron sin descanso en uno de los incendios más graves de los últimos años".

"A partir de mañana comienza una nueva etapa, enfocada en la reconstrucción y el acompañamiento de las zonas más afectadas, para que nuestra Comarca Andina pueda volver a la normalidad", exhortó Torres.

Estado de catástrofe y más alivio

El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado lluvias para la mañana de este jueves 15 de enero en la provincia, un pronóstico que reforzaba las expectativas de alivio para los equipos que operaban en la región.

En paralelo, el Concejo Deliberante de Epuyén declaró el “estado de catástrofe” mediante la Ordenanza Número 1388/2026. La medida regirá hasta el 30 de junio y apunta a facilitar acciones y recursos ante el impacto que dejó el siniestro en la localidad.

