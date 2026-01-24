Quién es el reconocido intendente que murió en un inesperado accidente en la ruta

El intendente de Quehué, Nazareno Cruz Otamendi, falleció este sábado por la mañana como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la ruta provincial 18, a la altura del kilómetro 265, en la provincia de La Pampa.
El hecho se registró cerca de las 6, cuando un sistema hidráulico se desprendió de un camión grúa que circulaba en sentido contrario e impactó contra la camioneta Fiat Strada que conducía el jefe comunal. El golpe dio de lleno en el lateral izquierdo, correspondiente al conductor, y le provocó la muerte en el acto.
Otamendi viajaba rumbo a la costa atlántica junto a su esposa y sus dos hijos, quienes resultaron ilesos. Tras el impacto, la mujer logró maniobrar el vehículo y detenerlo sobre la banquina, evitando consecuencias mayores. Los acompañantes fueron trasladados al Hospital Padre Ángel Buodo, de General Acha, donde se constató que no presentaban lesiones, aunque permanecían en estado de shock.
Según informaron fuentes policiales, la pieza metálica quedó sobre la calzada y también fue embestida por otro vehículo, sin que se registraran heridos. A pocos kilómetros del lugar, la Policía interceptó el camión grúa involucrado y demoró a su conductor, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se desarrollan las pericias correspondientes.
La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó el secuestro de los vehículos, la intervención de la Agencia de Investigación Científica y la apertura de actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo. Debido a las tareas de peritaje, el tránsito estuvo interrumpido durante varias horas, con desvíos en los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152.
Tras conocerse la noticia, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto expresó su pesar a través de la red social X. “Mi más profundo dolor por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué en este momento tan difícil”, señaló.
Nazareno Otamendi era médico veterinario y dirigente de la Unión Cívica Radical. Había asumido como intendente de Quehué en 2023, en representación de Juntos por el Cambio, y era reconocido por su vínculo con el sector rural y su afición por la fotografía. Además, era hijo del jinete Rafael Otamendi.
De acuerdo con información oficial, se trata de la primera víctima fatal registrada por siniestros viales en la provincia de La Pampa en lo que va de 2026.