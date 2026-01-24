Quién es el reconocido intendente que murió en un inesperado accidente en la ruta

intendente

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ordenó el secuestro de los vehículos, la intervención de la Agencia de Investigación Científica y la apertura de actuaciones bajo la carátula de homicidio culposo. Debido a las tareas de peritaje, el tránsito estuvo interrumpido durante varias horas, con desvíos en los accesos desde las rutas nacionales 35 y 152.

Tras conocerse la noticia, el gobernador pampeano Sergio Ziliotto expresó su pesar a través de la red social X. “Mi más profundo dolor por el fallecimiento de Nazareno Cruz Otamendi. Acompañamos con respeto y solidaridad a su familia, a sus afectos y a toda la comunidad de Quehué en este momento tan difícil”, señaló.

Nazareno Otamendi era médico veterinario y dirigente de la Unión Cívica Radical. Había asumido como intendente de Quehué en 2023, en representación de Juntos por el Cambio, y era reconocido por su vínculo con el sector rural y su afición por la fotografía. Además, era hijo del jinete Rafael Otamendi.

De acuerdo con información oficial, se trata de la primera víctima fatal registrada por siniestros viales en la provincia de La Pampa en lo que va de 2026.