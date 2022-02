Jerry Lewis: otro mito de Hollywood acusado de acoso sexual

El testimonio de las actrices fue obtenido por Kirby Dick y Amy Ziering, directores del documental "Allen vs. Farrow", en el que Mia Farrow y sus hijos cuentan los abusos que sufrieron por parte de Woody Allen.

Qué dijeron las actrices que denunciaron a Jerry Lewis

"Lewis empezó a acercarse a mí. Me agarró. Empezó a acariciarme. Se bajó la cremallera de los pantalones. Francamente, me quedé boquiabierta", confiesa Karen Sharpe. "Levanté la mano y dije: 'Espera un momento. No sé si esto es un requisito para sus protagonistas, pero esto es algo que no hago'. Pude ver que estaba furioso. Tuve la sensación de que eso nunca le había pasado", agregó la actriz en su testimonio para el documental.

Hope Holiday cuenta que Lewis la invitó a su camarín en el primer día de rodaje: "Entonces empieza a hablarme: 'Sabes, podrías ser muy atractiva pero llevas pantalones todo el tiempo. Nunca te he visto con falda. Tienes unas bonitas piernas y unas buenas tetas'", comenta Holiday. "Entonces empieza a hablarme de sexo... Empieza a hablarme sucio y mientras está hablando, los pantalones se abren, y la cosa fea salió y empieza a masturbarse. Me asusté... Me quedé sentada y tenía muchas ganas de irme", declara la actriz en el documental.

Otros testimonios aparecen en el documental pero no hablan específicamente de abusos, sino de una conducta avasallante y por momentos violenta de Lewis.

Quién fue Jerry Lewis

Jerry Lewis fue una figura central de exitosas comedias como "El circo de tres pistas", "Artistas y modelos", "El terror de las chicas", "El profesor chiflado" y "El rey de la comedia", considerado como una de las grandes figuras de Hollywood en las décadas del 50 y 60.

En 1972, Lewis dirigió “The Day The Clown Cried” ("El día que el payaso lloró"), que por su propia decisión todavía no se estrenó, que narra la historia de un payaso alemán que, por haber deslizado un comentario burlón apropósito de Adolf Hitler es enviado a un campo de concentración, donde lo fuerzan a hacer reír a los niños antes de ser llevados a la cámara de gas.

En 1980 volvió al cine. Intervino en varias películas, más serias y menos “físicas” que las de antañao, por ejemplo “El rey de la comedia”, de Martin Scorsese, acompañado por Robert De Niro, telefilmes, invitado en series, y en 1991, debutó en la escena de Broadway, en una reposición de “Damn Yankees”.

Entre los actores en los que seguramente influyó se destacan Jim Carrey, Adam Sandler y Will Ferrell que, depende de cada papel, han hecho del gag físico y la exgaración un modo expresivo que sigue aún el paso de los años, aplaudido por el público.

Lewis que recibió su único Oscar “honorífico” por su lucha contra la pobreza y las enfermedades, tuvo dos matrimonios, siete hijos, seis con su primera esposa y en 1992 una adoptiva con la segunda.