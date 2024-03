Jujuy busca resolver la dramática situación de camioneros varados

Desde entonces, camioneros de distintas nacionalidades están varados a la vera de la ruta. Algunos, tras varios días de espera, cayeron en cuenta que es inútil esperar la ayuda del Gobierno nacional para reparar la ruta 52 y decidieron probar suerte en otros pasos fronterizos. Pero hay una gran cantidad de camiones que permanecen varados, la mayoría de nacionalidad paraguaya, pero también hay chilenos, brasileros, bolivianos y argentinos.

Valeriano es uno de ellos. Mira el cielo preocupado, hace días que su vida transcurre al costado de la ruta. Sabe que si algo puede complicar su ya dramático presente, es que vuelva a llover, por el peligro de más derrumbes. “Desde que salimos de la frontera y nos instalamos acá ya han pasado 10 días, nadie nos dice nada, tenemos un cónsul acá que ni se acercó a ver qué necesitábamos. No tenemos baños, no tenemos duchas y no sabemos cuándo podremos partir. Tenemos familias que dependen de nosotros, necesitamos una solución”, manifiesta.

Mientras el camionero paraguayo cuenta sus desventuras, se acerca un colega suyo, Robert Ramírez, mate en mano, con algunos ingredientes para el almuerzo comunitario. Robert relata la situación de abandono que están padeciendo por “la inacción de las autoridades de este país, que no han dado ninguna señal de querer reparar el paso internacional. Por suerte nos dijeron que hay un camino alternativo y que la gente de Jujuy empezó a trabajar para dejarlo transitable en el menor tiempo posible”, cuenta.

Según se supo, el gobernador Carlos Sadir les encargó a sus ministros y secretarios que se ejecuten las obras necesarias para rehabilitar el tránsito internacional, disponiendo partidas presupuestarias excepcionales del tesoro provincial. Ocurre que la ya de por sí desfinanciada Dirección Nacional de Vialidad anunció que tardará más de dos semanas en despejar los caminos, y sólo con arreglos provisorios.

Los funcionarios de Sadir tratan de no hablar de la responsabilidad de la Nación, mientras buscan soluciones inmediatas a los inconvenientes económicos, turísticos y viales que están ocasionando los cortes.