La Ciudad realiza una nueva edición de la Expo Empleo BA con más de 1800 ofertas laborales

innovación e inserción laboral

La Expo Empleo BA busca reforzar el vínculo entre empresas, estudiantes y trabajadores, en un contexto de transformación tecnológica y cambios en el mercado laboral. El lema “Ciudad Futuro” subraya la mirada puesta en la innovación, la tecnología y las nuevas formas de empleo.

Entre las actividades previstas se incluyen charlas sobre inteligencia artificial, empleos emergentes, sostenibilidad, ciberseguridad e innovación, además de talleres prácticos sobre armado de currículum, preparación para entrevistas y desarrollo de habilidades blandas.

El subsecretario de Trabajo y Empleo, Horacio Bueno, afirmó que “la Expo Empleo BA es mucho más que una feria de búsqueda de trabajo: es una apuesta al futuro de nuestros vecinos, con orientación, tecnología y espacios de escucha. Desde el Gobierno de la Ciudad estamos comprometidos con generar oportunidades reales y acompañar el proceso de inserción laboral con herramientas concretas”.

Para facilitar la participación de los colegios y evitar aglomeraciones, la organización dispuso dos turnos de ingreso, uno por la mañana y otro por la tarde. La primera edición del año, realizada en abril, contó con más de 10 mil asistentes.

Empresas y organismos participantes

La feria contará con la presencia de compañías de distintos rubros, entre ellas Accenture, Mercado Libre, Cinemark, Adecco, Carrefour, Manpower, PwC, Randstad, Prosegur y Holcim, además de organismos estatales que ofrecerán asesoramiento en empleabilidad y formación.

La Ciudad busca acercar a los vecinos oportunidades laborales concretas y capacitaciones a cargo de especialistas, fortaleciendo la conexión entre el sector público y privado.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, no participará del evento debido a una gira oficial por Dubái, Abu Dabi y Shanghái, con el objetivo de atraer inversiones estratégicas y consolidar el posicionamiento internacional de Buenos Aires.