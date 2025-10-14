El llamativo código de vestimenta que impone una reconocida universidad y causó gran polémica

La polémica estalló rápidamente entre los estudiantes, pero también en las redes: "¿En qué siglo estamos? Machirulismo y aceptación del código por alumnos mayores de edad porque la empresa en la que trabajaremos merece una vestimenta formal"; "A partir de esta semana, las mujeres que estudian en la UADE, no pueden ir en pollera ni en short. La excusa es un nuevo código de vestimenta. Más arcaico, rancio y antidemocrático, no se consigue…"; "Mi hijo que va a UADE me lo contaba el viernes, yo le dije: 'seguro entendiste mal', es un montón los varones no pueden ir con ropa deportiva...", fueron algunos de los comentarios en X.

“¿De verdad en 2025 tenemos que hablar de qué puede ponerse una mujer para ir a estudiar?”, escribió una alumna en X (ex Twitter). Otros usuarios señalaron que la medida “refuerza estereotipos de género” y no guarda relación con la formación académica: “Ninguna prenda impide aprender ni enseñar. Esto no es profesionalismo, es control”, comentó otro estudiante.

Las prendas no permitidas en la UADE

Tops, musculosas cavadas o camisetas deportivas.

Shorts deportivos, trajes de baño, minifaldas o prendas sin una pieza superior que las complemente.

Calzado de playa (ojotas o Crocs) y accesorios que cubran el rostro (gorros y capuchas).

Ropa con "mensajes ofensivos o alusiones políticas, religiosas o deportivas".

uade

En contraste, las "vestimentas adecuadas" incluyen remeras y camisas sin escotes, pantalones largos, faldas y vestidos "de largo adecuado" (altura de la rodilla) y calzado cerrado. Desde la UADE argumentaron que la medida "no se trata de una nueva disposición, sino de la continuidad de una norma que siempre estuvo vigente".

El código no sólo se aplica en clases presenciales, sino que también en las virtuales o híbridas se solicita mantener los mismos criterios "por respeto a la investidura académica".

Qué dice el reglamento de vestimenta de la UADE

Según el texto difundido, la UADE estableció que la vestimenta de los alumnos “debe ser adecuada a un contexto académico y profesional”. En ese sentido, se prohíbe el uso de minifaldas, shorts excesivamente cortos, tops, musculosas, ojotas y prendas transparentes. También se recomienda evitar el uso de remeras con inscripciones o mensajes “que puedan resultar ofensivos o inapropiados”.

“Buscamos fortalecer un entorno de convivencia, inclusión y respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad educativa”, detalla el comunicado, que además advierte que la reiteración del incumplimiento podría implicar sanciones disciplinarias.

El documento sostiene que el código no busca restringir la libertad de los estudiantes, sino “favorecer una cultura de respeto que refleje los valores institucionales y la proyección profesional de los futuros graduados”.

El descargo de la UADE sobre el código de vestimenta

Tras la fuerte polémica desatada en redes sociales, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) emitió un comunicado para aclarar la controversia en torno a su estricto código de vestimenta, asegurando que no se trata de una nueva normativa, sino de la continuidad de una regla que "forma parte del Código de Conducta de la Universidad" desde el año 2000.

En el texto, la institución subraya que dicho código "es suscripto de forma impresa por todos los estudiantes al momento de su ingreso" y que su objetivo es "crear un ambiente basado en la equidad, el respeto y la integridad de todos los miembros de la comunidad".

La universidad explicó que la reciente cartelería que se viralizó, la cual incluye un código QR que redirige a las normas de vestimenta, no es más que un "recordatorio interno" de una disposición que ya estaba vigente y que busca "promover una presentación personal adecuada al ámbito universitario y coherente con la formación profesional que se brinda".

En esa línea, la Secretaria de Asuntos Estudiantiles de UADE, Mg. Cristina Slica, reforzó la postura institucional: "No se trata de una nueva disposición, sino de la continuidad de una norma que siempre estuvo vigente y cuyo objetivo es mantener un entorno apropiado para la actividad universitaria y sus futuros profesionales".

De esta manera, la UADE defendió su política frente a las masivas críticas de alumnos y usuarios de redes sociales, quienes habían acusado a la institución de "arcaica" y "machirula" por prohibir prendas como minifaldas, tops y musculosas.