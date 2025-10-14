A24.com

Wanda Nara aniquiló a La China al hablar de sus hijas con Mauro Icardi: "No hay manera de que..."

En una entrevista en Olga, Wanda Nara fue tajante al referirse al plan de Mauro Icardi, La China Suárez y las hijas que tienen en común.

14 oct 2025, 14:16
Durante una entrevista con Sería increíble, en Olga, el streaming de Migue Granados, Wanda Nara volvió a generar controversia al hablar sobre la posibilidad de que sus hijas regresen a Turquía para vivir con Mauro Icardi, quien actualmente reside en Estambul junto a Eugenia “La China” Suárez. Sus declaraciones no solo apuntaron a la situación judicial con el futbolista, sino que también reavivaron el conflicto mediático con la actriz.

Todo se desencadenó cuando le consultaron si existía la chance de que Francesca e Isabella volvieran a vivir con su padre. Fiel a su estilo directo, Wanda dejó en claro cuál es su postura y respondió sin vueltas: "La restitución, esa famosa de la que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá, pero conmigo", comenzó diciendo.

Sin esquivar el tema, le repreguntaron si contemplaba la posibilidad de instalarse nuevamente en Turquía. La empresaria fue categórica y lanzó una definición que retumbó como una provocación para la ex actriz de Casi Ángeles: "No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual (ahora), y no tengan a su mamá".

Con esas palabras, Wanda dejó en evidencia que no solo no está dispuesta a que las nenas vivan lejos de ella, sino que aún mantiene firme su postura frente al episodio que la enfrentó con La China años atrás. La referencia directa a su antiguo conflicto dejó flotando tensión en el aire y reinstaló una interna que parecía dormida.

¿Qué dijo Yanina Latorre de su vínculo con Wanda Nara?

Durante una entrevista en el programa A la Barbarossa, Yanina Latorre habló sin filtros sobre cómo quedó su vínculo con Wanda Nara tras años de cruces mediáticos. La panelista fue una de las voces más activas durante el escándalo que involucró a Wanda, Mauro Icardi y la China Suárez, y sus opiniones públicas marcaron de manera directa la relación con la empresaria. Aunque muchas de sus revelaciones generaron conflictos, especialmente con la actriz, su ida y vuelta con Nara nunca dejó de estar bajo la lupa del espectáculo.

Según contó, el vínculo tiene altibajos constantes. Yanina reveló que la mediática la bloqueó en redes sociales, aunque eso no impide que se crucen con cordialidad cuando coinciden en eventos públicos. Durante la charla, la presentaron como “la lengua más filosa de la televisión” y le preguntaron directamente en qué términos está hoy con la conductora. Allí fue tajante al describir cómo interpreta las actitudes de la empresaria: "Tengo épocas con Wanda, ahora me tiene bloqueada en las redes pero me saluda bien. Cuando no la defendes se ataca, necesita que hables bien de ella. No entiende que me cae bien, creo que es una buena persona, pero hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no, y eso no lo entiende. Ella quiere que le chupen las medias, y conmigo que no cuente".

A lo largo de la entrevista, la panelista explicó qué es lo que más incomoda a la conductora cuando se habla de su vida privada. Puso como ejemplo el vínculo de Wanda con Martín Migueles y señaló que su postura crítica molesta cuando no coincide con lo que la mediática espera: "Ella se enoja cuando no estoy de acuerdo con lo que hace, quiere que critique a la China y a Icardi, pero si está con este novio turbio Migueles yo lo digo. Ella quiere que defienda todo lo que hace y ataque todo lo que hace Icardi, y hay cosas que hace él que me parecen bien y otras que me parecen mal".

También contó que recientemente se cruzaron en los premios Martín Fierro y, pese al bloqueo virtual, intercambiaron saludos y bromas. Según Yanina, el comportamiento estratégico de la empresaria no es casual: "Es muy viva, no es de esas famosas que tienen un odio. Yo laburo de hablar del otro y Wanda como mediática te da data y rating, es viva, sabe cuándo pelear y cuando no. Y cuando te da data pretende que comas de su mano. Hay días que me aburre".

Así, dejó claro que su relación con Nara está marcada por momentos de cercanía y distancia, atravesada por los intereses mediáticos de ambas. Reconoció que la considera inteligente y funcional al espectáculo, pero remarcó que el conflicto aparece cuando no recibe una defensa incondicional de su parte.

