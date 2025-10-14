Pagan la primera cuota de 300 dólares de la Beca Universal Superior en Argentina: quiénes pueden cobrarla

Beca Universal Superior: a quiénes está dirigida

Este beneficio está dirigido exclusivamente a estudiantes que finalizaron el nivel secundario en 2024 dentro del sistema educativo provincial y que comenzaron una carrera terciaria o universitaria en 2025, en instituciones que forman parte de la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior (CoProANS).

El programa busca garantizar igualdad de oportunidades, promoviendo la continuidad educativa y evitando la deserción durante el primer año de estudios superiores.

Beca Universal Superior: cómo inscribirse para cobrar el segundo pago

Los interesados en acceder al segundo tramo deberán completar la inscripción online del 15 al 31 de octubre a través del sitio oficial de Beneficios Estudiantiles.

Durante el trámite, deberán presentar la siguiente documentación digital:

Formulario de inscripción completo.

Constancia de alumno regular actualizada.

Imagen del DNI, frente y dorso.

Además, quienes no cobraron la primera cuota en julio pero ahora cumplen con los requisitos, podrán registrarse para recibir el pago único de 300 dólares correspondiente a esta segunda etapa.

Cabe destacar que la BUS es compatible con otras becas provinciales, como la Beca al Mérito, permitiendo que los estudiantes sumen distintos tipos de asistencia.

Con este incentivo, el Gobierno de San Luis busca respaldar la permanencia y el éxito académico de los jóvenes que dan su primer paso en la educación superior.

Los fondos pueden destinarse a gastos de cursada, materiales, transporte o alimentación, contribuyendo a aliviar los costos del inicio del ciclo lectivo.

Para consultas o más información, los estudiantes pueden comunicarse con la Dirección de Beneficios Estudiantiles al 266-4452000 (interno 3059).