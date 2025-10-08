En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Café
Ciudad
Agenda cultural

Café, música y cine al aire libre, en una nueva edición de "Cafecito BA"

El evento tendrá lugar este sábado 11 y domingo 12 en la Plaza de las Naciones Unidas. Entre otras actividades, podrás disfrutar de una pantalla de cine y pastelerías clásicas.

Llega a la Ciudad una nueva edición de Cafecito BA (Foto: Descubrir Buenos Aires).

Llega a la Ciudad una nueva edición de Cafecito BA (Foto: Descubrir Buenos Aires).

El sábado 11 y domingo 12 de octubre, Cafecito BA te espera en la Plaza de las Naciones Unidas, con más de 30 puestos de café de especialidad y mucho más.

Leé también Consiguió trabajo, le mostró el uniforme a su mamá y el video de su reacción emocionó a todos
Consiguió trabajo, le mostró el uniforme a su mamá y su reacción emocionó a todos
Cafecito_dos

Cafecito BA es una experiencia para vivir la identidad porteña a través del café. Un lugar para disfrutar de las mejores cafeterías de la Ciudad, con cafés de especialidad, cafés notables, pastelerías clásicas y otras más nuevas, además de opciones saladas para acompañar.

Cafecito_tres

Además, vas a encontrar una pantalla de cine al aire libre que podrás disfrutar desde fiacas para ver series; una biblioteca a cielo abierto con livings para combinar lectura y café; música en vivo; lectura de la borra y espacios de juego para toda la familia.

Embed

Para más información sobre Cafecito BA

  • El sábado 11 y domingo 12 de octubre, de 10 a 19.30.
  • Plaza de las Naciones Unidas - Av. Pres. Figueroa Alcorta 2901.
  • Más información en: descubrir.buenosaires.gob.ar
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Café Ciudad
Notas relacionadas
Lo echaron de un club del ascenso por tocar con la camiseta del equipo en el show de Milei
Mariano Sigman con Novaresio: "Lo contrario de un amigo no es un enemigo, es un adulador"
Triste hallazgo en Miramar: una ballena murió encallada en la costa

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar