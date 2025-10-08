Café, música y cine al aire libre, en una nueva edición de "Cafecito BA"

El sábado 11 y domingo 12 de octubre, Cafecito BA te espera en la Plaza de las Naciones Unidas, con más de 30 puestos de café de especialidad y mucho más.
El evento tendrá lugar este sábado 11 y domingo 12 en la Plaza de las Naciones Unidas. Entre otras actividades, podrás disfrutar de una pantalla de cine y pastelerías clásicas.
Llega a la Ciudad una nueva edición de Cafecito BA (Foto: Descubrir Buenos Aires).
Cafecito BA es una experiencia para vivir la identidad porteña a través del café. Un lugar para disfrutar de las mejores cafeterías de la Ciudad, con cafés de especialidad, cafés notables, pastelerías clásicas y otras más nuevas, además de opciones saladas para acompañar.
Además, vas a encontrar una pantalla de cine al aire libre que podrás disfrutar desde fiacas para ver series; una biblioteca a cielo abierto con livings para combinar lectura y café; música en vivo; lectura de la borra y espacios de juego para toda la familia.