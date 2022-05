La comparación hot de Viviana Canosa sobre Alberto y Cristina: "Hacen el amor con..."

“Son demasiadas personas causando demasiados problemas. Tenemos una Justicia injusta, una educación que no educa y y una salud que no cura. Tenemos un mapuche que no es mapuche, un Ministerio de la Mujer que no defiende a las mujeres y una vocera que no contesta”. “Son demasiadas personas causando demasiados problemas. Tenemos una Justicia injusta, una educación que no educa y y una salud que no cura. Tenemos un mapuche que no es mapuche, un Ministerio de la Mujer que no defiende a las mujeres y una vocera que no contesta”.

"Me sorprende, pero coincido con Alicia Castro. Fue un error de Cristina que estamos pagando todos. También tiene razón que este es un Gobierno de improvisados. No creen en el mérito, son más del 'vamos viendo'".

"Alberto Fernández se hace el mudito. Alberto con Cristina es como esos padres que hacen el amor y estén los pibes en la casa. No gritan, no jadean, nada. Están muditos".

"Este es un Gobierno de doble comando y están chocando el país. Cuando Alberto Fernández era el crítico número uno de Cristina la odiaba. Nadie dijo cosas peores de ella, era brillante, pero un día Cristina le ofreció la presidencia y se convirtió en el mequetrefe que nos gobierna".

