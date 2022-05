El pedido de Viviana Canosa a Cristina Kirchner: "Por favor, llevátelo"

“Tienen alucinaciones y paranoias porque o están pasados de estrés o realmente están en pedo. Están borrachos, no usan la razón, usan el alcohol. Necesitamos un país lógico, un país serio, un país donde respetemos a nuestros gobernantes”. “Tienen alucinaciones y paranoias porque o están pasados de estrés o realmente están en pedo. Están borrachos, no usan la razón, usan el alcohol. Necesitamos un país lógico, un país serio, un país donde respetemos a nuestros gobernantes”.

"Necesitamos patriotas, no inmorales. Necesitamos patriotas, no violadores de DNU. Como dice Sergio Berni, 'el que trajo al borracho que se lo lleve'. Nos quieren brutos, burros, domesticados y anestesiados".

"¿Qué nos pasó? De Sarmiento a Baradel, la decadencia de Argentina es tremenda. Nos hicieron pelota. ¿Cómo hacemos para salir de este quilombo? La que todavía no entendió que somos pobres es la que trajo al borracho, Cristina sigue tirando manteca al techo. Todo con la nuestra".

"El Presidente no honra el voto del pueblo porque no tiene honor. Tenemos un presidente que se llevó moral a marzo. Tiene menos palabra que un mudo. Como dice Vallejos, 'el presidente es un ocupa, un mequetrefe'. Pero no nos olvidemos quién lo puso. Cristina por favor, llevátelo".

