La contundente "solución" de Baby Etchecopar para los problemas de la Argentina: "Laburo"

"Por más que venga una nueva ministra esto está descontrolado. La basura que queda a los costados en este momento es el pueblo. No hay más ganas de hacer nada. La gente está de brazos caídos, está cansada".

"Tenemos que terminar de una vez y para siempre de esta gente. Necesitamos alguien que saque la patria a flote porque el país está intacto pero están los inútiles que no la hacen caminar, y a veces pienso que es porque son egoístas. Somos el país del no se puede, del no se quiere".

"Hay una palabra mágica que se llama laburo, no hay otra solución. Somos un país de atorrantes y cobardes que lo único que sabemos hacer es quejarnos y los delincuentes están arriba".

"El país se acabó, es todo chamuyo. El Presidente no tiene ni capacidad para manejar un auto en Escobar. Lo único que le importa a Cristina es cambiar los jueces de la Corte y no ir presa".

"Cristina piensa que ser chorro en Argentina es sinónimo de impunidad. Hay mucha gente que roba y vive en Nordelta, Recoleta, San Isidro: en esos lugares se vive laburando, no robando".

