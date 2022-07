Baby Etchecopar: "Cristina se cree la patria"

"Hay que hablar sinceramente, hoy se comentaba que le pidieron a Daer que la CGT no lo abandone a Alberto porque sino iba a estar muy flojo la semana que viene". "Hay que hablar sinceramente, hoy se comentaba que le pidieron a Daer que la CGT no lo abandone a Alberto porque sino iba a estar muy flojo la semana que viene".

"Cristina se cree la patria, que sin ella no nos salvamos. No se enteró que es lo peor que le pasó a la Argentina. Tampoco que no puede agarrar presidencia porque va a vivir en los tribunales".

"Cristina le tiene miedo a la Justicia. Se pelean todos con todos, es una jaula de locos donde se cagan a trompadas pero no tienen idea de qué hacer".

"Estamos con muerte cerebral, cuando se te mueve el balero, seguimos caminando pero en realidad no hay una organización para saber a donde vamos".

