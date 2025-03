La desesperación por salvar lo mínimo: intentó regresar a su hogar nadando y tuvo que ser rescatado en vivo

Embed

"Me llegó hasta arriba del pecho el agua. Yo la casa la tengo 70 centímetros más arriba, entonces cuando bajo los escalones de la platea ya quedó bajo el agua en 2 metros 40", comenzó relatando Carlos.

Y siguió: "Sacamos las puertas porque los perros se ahogaban, así que empecé a subirlos con el vecino que se quedó enfrente".

Sobre su estado de salud, Carlos dijo: "Soy incapacitado, tengo un stent, dios me ayudó y nadé como 10 veces de acá hasta allá, no sé las veces que nadé de acá hasta allá. Me ponía de espalda, hacía la plancha e iba braceando para atrás".

"Las heladeras las vacié, porque estaban flotando todo, las dimos vuelta y pudimos poner algunas cosas ahí arriba. Después vino un bote, las almohadas todavía las tenía secas, así que puse todas las almohadas arriba del bote y ahí puse los televisores y un microondas, que es lo que pude sacar", completó Carlos.

Tras relatar los días anteriores, Carlos decidió adentrarse de nuevo en las inundaciones para buscar ropa interior en su casa, pero no logró salir y tuvo que ser rescatado por los vecinos y bomberos que estaban en la zona.

El conmovedor relato de una enfermera de Bahía Blanca: "Llevé a una beba de un kilo en el ambo"

Luciana Marrero, enfermera del Hospital Interzonal Dr. José Penna de Bahía Blanca, se convirtió en heroína al salvar a bebés de la sala de neonatología durante las graves inundaciones. A pesar de que su propia casa también fue afectada por el desborde del canal Maldonado, Marrero y sus colegas trabajaron incansablemente para trasladar a los pequeños a un lugar seguro.

Sin electricidad, y con el agua hasta la cintura, lograron llevar a los bebés al piso superior con la ayuda de padres y personal del ejército. La colaboración entre hospitales fue clave para garantizar el bienestar de los recién nacidos.

"Estamos como podemos porque mi casa también quedó afectada. Yo vivo a media cuadra del canal Maldonado que desbordó, así que bueno, tenía un metro veinte, un metro treinta de agua", relató Luciana en diálogo con A24.

Y recordó: "Mi turno es de 24 a 06, yo trabajo de noche. Cuando quise salir a tomar el colectivo no pude salir. Así que con mi compañera volvimos y cuando ya bajamos al subsuelo, porque neonatología, quirófano, laboratorio, la cocina, terapia adulto, todo está abajo en el subsuelo. Cuando bajamos ya teníamos el agua a las rodillas, llegamos a la neo y ya estaba la cintura”.

“No teníamos otra opción que empezar a sacarlos. Subimos a la residencia de madres, que la tenemos ahí. Los bebés que sí podían estar con la mamá, porque tenemos distintos sectores nosotros. Bebés más complejos y otros que ya están pre-alta y que están en engorde”, indicó.

Continuó narrando: “A esos bebés los subimos con las mamás y cuando bajamos teníamos que pasar a pediatría, subir un piso más y subir a los otros bebés que necesitaban un poco de oxígeno. Ahí nos mantuvimos sin saber nada de nuestras familias”.

Sobre como están los bebes al momento, Luciana dijo: "Yo no volví a trabajar, pero tengo entendido que están bien. O sea, yo fui trasladada con una bebé de un kilo y menos, porque adentro de mi pecho, o sea, adentro de mi ambo y con unas frazaditas, que creo que es la foto que anda circulando. Y bueno, nos trasladaron porque el jefe del servicio intentó sacarnos con su auto particular no se pudo."

Y cerró: "Hacía rato que la tenía en el pecho porque se estaba enfriando su temperatura corporal estaba bajando, entonces es una forma de darle calor humano".