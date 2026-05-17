La hipótesis principal detrás del brutal incendio que destruyó un histórico hotel en Bariloche

Una chispa inició la tragedia

Daniel Muñoz, integrante del equipo técnico que encabezó las tareas periciales, explicó que el incendio comenzó mientras un trabajador realizaba una quema autorizada de residuos forestales en la costa del lago Nahuel Huapi.

“Pasadas las 15 horas recibimos la denuncia por una quema. Al arribar al lugar nos encontramos con una persona, trabajadora del hotel, que estaba realizando esas tareas en la costa del lago”, detalló el especialista.

Según informaron desde el Splif, el hotel permanecía cerrado al público desde hacía varios meses debido a trabajos de mantenimiento y contaba con el permiso reglamentario correspondiente para efectuar la quema.

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La investigación determinó que una chispa alcanzó una enredadera seca adherida a la estructura del edificio y, debido a la enorme cantidad de madera presente en la construcción, las llamas se propagaron rápidamente.

“Se trató de un accidente: el hombre estaba quemando, una chispa saltó a una enredadera seca que estaba sobre la estructura y el fuego tomó la madera”, explicó Muñoz.

El fuego avanzó en minutos

Las características arquitectónicas del tradicional hotel facilitaron el avance del incendio. La estructura, compuesta en gran parte por madera antigua, comenzó a arder de forma generalizada en pocos minutos.

Al llegar al lugar, las primeras dotaciones debieron improvisar un operativo de emergencia utilizando motobombas desde la playa del lago para intentar contener las llamas.

“Enseguida vimos que estaba comprometida la estructura y realizamos el primer ataque con equipos de motobombas desde la playa hacia el hotel”, explicó el integrante del Splif.

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Horas después se sumaron seis cuarteles de bomberos voluntarios que trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que alcanzara otras construcciones cercanas.