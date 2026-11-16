Qué decía el audio que se coló en el video de Estefi Berardi
La grabación incluía la voz de un hombre que comentaba, con ironía, las supuestas señales de alerta que algunos usuarios habían encontrado en el comportamiento de una persona. Lo curioso fue que el audio enumeraba situaciones cada vez más disparatadas y repetía una frase que se volvió el centro de la escena: "bandera roja".
El audio arrancaba con una llamativa reflexión: "Hermoso gesto, pero pará, vamos a los comentarios de este video porque TikTok no para de sorprenderme. Parece que las personas encontraron muchas banderas rojas en este comportamiento. No aventó los pasajeros formando un 'Te amo', bandera roja. No aventó a las azafatas para que te llevara flores, bandera roja".
Y seguía: "¿Por qué no se bajó a darte un beso? Bandera roja. Pasó como si no te conociera, bandera roja. Ni abrió la ventana para saludarte, bandera roja. No tenía un letrero diciendo 'Te amo', bandera roja. No estacionó en el techo del hospital, bandera roja".
"Aceleró a propósito cuando te vio. No escribió un texto de amor con humo, bandera roja. Que no tocara la bocina, bandera roja. Lo explico por las dudas, los aviones no tienen bocina. Creo, ¿tienen bocina ¿No tienen bocina? Pregunta abierta. No hizo piruetas, bandera roja. Dijo que iba a pasar enfrente del hospital y pasó por arriba, bandera roja. No sacó la mano para saludarte, bandera roja. En realidad la de sacar la mano no sé, porque las ventanas de los pilotos se abren. ¿Alguna otra bandera roja que haya por ahí en la vuelta? TikTok no para de sorprender", continuaba.
El fragmento fue advertido por una usuaria que compartió el hallazgo en X y puso el foco en el error de edición. A partir de allí, otros usuarios comenzaron a comentar la publicación y a debatir si Estefi había dejado el sonido por accidente o si se trataba de algo intencional.