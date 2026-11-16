Chiqui Tapia defendió su gestión en la AFA y respondió a las denuncias en EE.UU. por los derechos comerciales

Al ser consultado directamente sobre una posible investigación del organismo estadounidense, respondió: “¿A vos te parece que, si el FBI te va a investigar, le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir. Y si tienen que investigar, que investiguen”.

Su gestión, las denuncias en EE.UU. y el señalamiento a Guillermo Tofoni

Durante la entrevista, Tapia relacionó las denuncias con las diferencias que, según su versión, surgieron a partir de los cambios en la comercialización de los derechos de la AFA.

Aunque no lo mencionó inicialmente por su nombre, el dirigente apuntó contra el empresario Guillermo Tofoni, quien mantuvo contratos vinculados con la comercialización internacional de la Selección Argentina.

EL PRESIDENTE DE LA AFA ROMPIÓ EL SILENCIO#ArribaAmérica @guillermofavale https://t.co/puGLmlyzGa — América TV (@AmericaTV) November 16, 2026

“Lo que existe es lo que uno ve, la realidad: cuando esa persona era la dueña de los derechos comerciales, la AFA recibía el 35% de los derechos y él se llevaba el 65%”, explicó.

Para describir el escenario que encontró al asumir la conducción de la entidad en 2017, Tapia mencionó deudas y compromisos económicos pendientes. “La AFA había recibido por conceptos adelantados 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, se les debía plata a todos los clubes, había más de 350 juicios, y nosotros la primera medida fue dar vuelta la inversión económica”, señaló.

Según su explicación, la distribución de los ingresos cambió después de una renegociación de los contratos comerciales. “Viajamos a Alemania, discutimos el contrato con Adidas, y a partir de ahí los ingresos de AFA son el 70 para AFA y el 30 para el que vende los derechos. Cuando ese tipo estaba, era al revés”, afirmó.

El presidente de la entidad también hizo referencia a las presentaciones judiciales que atribuyó al empresario. “El que denuncia y se queja era el que se llevaba más beneficios del fútbol de los que le correspondían a la casa madre. Hizo dos denuncias, en dos lugares, le dieron una información para poder utilizarlo de una manera, se vino con eso, hizo no sé cuántas denuncias, muchas mediáticas”, expresó.

En ese sentido, aseguró que hubo resoluciones judiciales en dos estados norteamericanos. “La Justicia en los dos estados, en Delaware y en Georgia, le prohibió la autorización y tiene que devolver todo, porque fue mal utilizado”, sostuvo.

Además, señaló que la empresa había mantenido contratos con anteriores conducciones de la AFA. “Esa persona trabajó para tres presidentes, o tuvo contratos con tres presidentes, y todos la echaron a esa empresa”, manifestó.

Y agregó: “Seguramente seguirán las denuncias, porque algún interés tiene. Pero mientras él estuvo, perjudicó al fútbol”.

Qué pidió investigar Tapia sobre los derechos comerciales de la AFA

En otro tramo de la entrevista, el titular de la asociación se refirió específicamente a los ingresos generados por la empresa TourProdEnter y sostuvo que el punto central debe ser determinar si el dinero correspondiente a la AFA ingresó efectivamente a las cuentas de la entidad.

“Si denuncian a quien vende, a TourProdEnter, vos me tenés que auditar si el 70% que vendió TourProdEnter ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino. Eso es lo que hay que investigar y de ahí sacar la respuesta”, planteó.

Tapia también explicó en qué circunstancia consideraría que existe responsabilidad de las autoridades de la asociación.

“Si no ingresó el 70% de los derechos que él vendió, entonces sí hay una responsabilidad de quien conduce la AFA o su Comité Ejecutivo. Pero si eso no pasa, no hay”, afirmó.

Sobre el final, el presidente de la AFA expresó su expectativa de que las actuaciones judiciales concluyan pronto. “Ojalá que terminen rápido las investigaciones y las denuncias. Es lo que más queremos”, concluyó.