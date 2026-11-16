Cambió la Ley de Tránsito en la provincia de Buenos Aires: cuándo deja de tener prioridad el conductor que viene por la derecha

La modificación ya se encuentra vigente y alcanza a los conductores que circulan por las calles y rutas de la provincia de Buenos Aires.

Cómo funciona la nueva prioridad de paso en la provincia de Buenos Aires

La principal novedad es que la jerarquía de las vías de circulación prevalece sobre la regla general de la derecha.

La nueva legislación establece el siguiente orden, de mayor a menor importancia:

Autopistas.

Semiautopistas.

Rutas.

Carreteras.

Avenidas.

Calles.

Pasajes.

Esto significa que el conductor que pretenda ingresar o cruzar una vía de mayor jerarquía deberá detenerse y ceder el paso a quienes ya circulan por ella.

Por ejemplo, si un vehículo avanza por una avenida y otro llega desde una calle transversal ubicada a su derecha, la prioridad corresponde al que circula por la avenida.

La situación cambia cuando se trata de dos calles de igual jerarquía. En ese caso, continúa teniendo prioridad el vehículo que llega desde la derecha, siempre que no exista otra excepción legal o señalización que indique lo contrario.

La disposición busca reducir situaciones de riesgo en las intersecciones, especialmente en aquellas que no cuentan con semáforos.

Cuáles son las excepciones a la prioridad de paso por la derecha

Además de reconocer expresamente la prioridad de las avenidas y otras vías principales, la reforma establece distintas situaciones en las que un conductor pierde su derecho de paso.

La Ley 15.657 contempla los siguientes casos:

Señalización vial: cuando un semáforo, cartel de Pare u otra señal específica indique una prioridad diferente.

Vehículos ferroviarios: cuando corresponda ceder el paso a trenes.

Emergencias: ante ambulancias, autobombas y otros vehículos públicos de urgencia que estén cumpliendo sus funciones y utilicen las señales correspondientes.

Vías de mayor jerarquía: al ingresar o cruzar autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras o avenidas.

Peatones: cuando crucen o estén por cruzar legalmente por una senda peatonal o cruce habilitado.

Rotondas: cuando ya existan vehículos circulando en su interior.

Calles de tierra: cuando un conductor pretenda incorporarse a una vía pavimentada.

Vehículos detenidos: cuando quien tenía prioridad se detuvo completamente antes de ingresar al cruce y otro vehículo llega en movimiento.

Giros: cuando un automovilista gira hacia una vía transversal y debe dejar pasar a quienes ya circulan por ella.

Embotellamientos: cuando existen filas de vehículos con circulación lenta en ambas vías, se establece un paso alternado, de a un vehículo por vez.

La norma también establece reglas específicas para la circulación en zonas rurales y en cuestas estrechas.

Por qué se modificó la Ley de Tránsito bonaerense

La reforma fue impulsada por la diputada provincial Silvina Vaccarezza, de UCR-Cambio Federal, con el objetivo de resolver un vacío normativo que había generado controversias judiciales durante años. El problema se remontaba a la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Si bien esa normativa establecía excepciones a la prioridad por la derecha, no contemplaba expresamente el caso de los vehículos que circulaban por avenidas, lo que provocaba distintas interpretaciones sobre quién debía pasar primero en una intersección sin semáforo.

Esta situación llegó incluso a la Suprema Corte bonaerense, que en 2018 resolvió un caso vinculado con un choque entre un automóvil y una motocicleta en un cruce de calles de diferente jerarquía.

La falta de un criterio uniforme generaba incertidumbre tanto para los conductores como para los jueces encargados de determinar responsabilidades después de un siniestro vial.

La legisladora explicó que la reforma pretende establecer reglas claras y evitar interpretaciones contradictorias. "Ahora quedó claro y establecido que las calles de mayor jerarquía son las que deben preservar el derecho al paso", sostuvo Vaccarezza.

Qué pasa con las velocidades máximas en calles y avenidas

Uno de los fundamentos de la modificación está relacionado con las diferencias de velocidad entre las distintas vías de circulación.

La legislación nacional establece, como límites generales para zonas urbanas:

Calles: hasta 40 kilómetros por hora.

Avenidas: hasta 60 kilómetros por hora.

Estos valores pueden variar cuando existe señalización específica o una disposición particular.

La aplicación de la prioridad absoluta por la derecha podía generar situaciones peligrosas, especialmente cuando un conductor que circulaba por una avenida debía frenar bruscamente para permitir el ingreso de un vehículo desde una calle secundaria.

Con la reforma, se busca favorecer una circulación más previsible y reducir el riesgo de choques en las intersecciones.

¿La nueva regla también se aplica en la Ciudad de Buenos Aires?

La modificación alcanza a la provincia de Buenos Aires, pero introduce un criterio que ya estaba contemplado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Código de Tránsito y Transporte porteño, establecido mediante la Ley 2148, reconoce la prioridad de los vehículos que circulan por vías de mayor jerarquía.

De esta manera, la reforma bonaerense acerca las reglas de circulación de ambas jurisdicciones, algo especialmente relevante para los miles de automovilistas que se trasladan diariamente entre el conurbano y la Capital Federal.

Desde cuándo está vigente el cambio en la prioridad de paso

La Ley 15.657 fue promulgada el 30 de octubre de 2026 y la modificación ya se encuentra en vigencia. Por lo tanto, los conductores deben tener presente que circular por la derecha no garantiza automáticamente la prioridad de paso, especialmente cuando se aproximan a una avenida, ruta u otra vía de mayor jerarquía.

La regla fundamental sigue siendo sencilla: en cruces entre calles de igual jerarquía, generalmente tiene prioridad quien viene por la derecha; en cambio, cuando una de las vías es de mayor jerarquía, tiene prioridad quien circula por esa vía, salvo que exista señalización u otra excepción aplicable.