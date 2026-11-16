La seguidilla de mensajes provocó la reacción de Wanda, que no dejó pasar la situación y lanzó, sin filtro: "Pero Gregorio está tirando tiros para todos lados".

Así, entre risas y sorpresa, la anécdota de la hija de Ricardo Fort dejó al descubierto el desparpajo con el que Grego se comunica con ella y dio lugar a uno de los momentos más descontracturados del reality culinario.

Qué famosa estrella internacional intentó conquistar a Ricardo Fort

Marta Fort dejó a todos sorprendidos al compartir una historia poco conocida sobre su padre, Ricardo Fort, que tiene como protagonista a una de las artistas más famosas del mundo: Madonna. En la última emisión de MasterChef Celebrity, la influencer recordó que la estrella internacional habría tenido intenciones de conquistarlo durante una salida nocturna en Estados Unidos.

La anécdota surgió en medio de una charla con Julieta Nair Calvo en el reality de Telefe. Mientras intercambiaban comentarios sobre sus preferencias musicales, la hija de El Comandante confesó que le gusta mucho interpretar temas de Lady Gaga y Madonna. Ese fue el disparador para que la actriz mencionara el vínculo especial que el empresario tenía con la música y, en particular, su fanatismo por la canción Bad Romance.

A partir de allí, Julieta quiso indagar un poco más y le preguntó a Marta si su padre había llegado a cruzarse cara a cara con Lady Gaga. La respuesta de la influencer, sin embargo, fue por otro lado y terminó revelando un episodio inesperado de la vida social de Ricardo Fort. "No, pero salió de joda con Madonna y con Versace", lanzó, en alusión a la icónica cantante pop y a la diseñadora Donatella Versace. La información sorprendió a su compañera, que enseguida quiso saber cómo había sido aquel encuentro.

Lejos de terminar ahí, Marta sumó el detalle más inesperado de la historia: según contó, Madonna habría quedado interesada en su padre y hasta habría intentado seducirlo. "Madonna se lo quiso levantar", afirmó, ante la mirada de asombro de Nair Calvo. Luego, con su habitual sentido del humor, completó el relato con una frase que desató las risas: "Era lastimosamente muy gay para ella", remató.