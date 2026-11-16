La aerolínea estadounidense United Airlines informó este lunes que atraviesa una interrupción generalizada de sus sistemas tecnológicos, que afecta las operaciones de los vuelos de salida en distintos aeropuertos de Estados Unidos.
La compañía confirmó que la falla tecnológica afecta las salidas de vuelos en Estados Unidos, aunque aclaró que no alcanza a los aviones que ya están en el aire. El inconveniente se produjo tres días después de una interrupción en los sistemas de la FAA.
United Airlines informó que sus equipos trabajan para restablecer los sistemas y normalizar las operaciones. (Foto: archivo/Reuters).
La aerolínea estadounidense United Airlines informó este lunes que atraviesa una interrupción generalizada de sus sistemas tecnológicos, que afecta las operaciones de los vuelos de salida en distintos aeropuertos de Estados Unidos.
El inconveniente fue confirmado por la compañía, que aseguró que sus equipos trabajan para restablecer el funcionamiento de los servicios. Además, aclaró que, hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un incidente de ciberseguridad.
La Administración Federal de Aviación (FAA) también informó sobre el problema y precisó que se trata de una falla tecnológica de United Airlines, sin relación con los equipos de la autoridad aeronáutica.
En un comunicado, la empresa reconoció las dificultades y pidió disculpas a los pasajeros afectados. “Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema y nuestros equipos están trabajando arduamente para que todo vuelva a funcionar”, señaló.
La compañía indicó que la falla repercute en los vuelos de salida, pero aclaró que no afecta a los aviones que ya están en vuelo ni a las operaciones de United Express, su servicio regional.
Mientras avanzan los trabajos para solucionar el inconveniente, United recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus servicios y las posibles modificaciones de sus itinerarios a través de la aplicación móvil o el sitio web oficial.
La interrupción de United Airlines se produjo apenas tres días después de otro inconveniente tecnológico que afectó al sistema aéreo estadounidense. El viernes, una falla en la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación obligó a suspender las salidas de vuelos en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas.
En aquella oportunidad, la agencia atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, que inicialmente afectó a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo.
El incidente tuvo consecuencias en las operaciones de distintas aerolíneas y provocó la cancelación de aproximadamente 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente vinculados con la suspensión nacional.
A diferencia de aquel episodio, la FAA aclaró que la nueva interrupción corresponde a los sistemas internos de United Airlines y no a una falla de su propia infraestructura.