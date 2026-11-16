La compañía indicó que la falla repercute en los vuelos de salida, pero aclaró que no afecta a los aviones que ya están en vuelo ni a las operaciones de United Express, su servicio regional.

Mientras avanzan los trabajos para solucionar el inconveniente, United recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus servicios y las posibles modificaciones de sus itinerarios a través de la aplicación móvil o el sitio web oficial.

El antecedente de la falla que paralizó vuelos en Estados Unidos

La interrupción de United Airlines se produjo apenas tres días después de otro inconveniente tecnológico que afectó al sistema aéreo estadounidense. El viernes, una falla en la red de telecomunicaciones de la Administración Federal de Aviación obligó a suspender las salidas de vuelos en todo Estados Unidos durante más de cuatro horas.

En aquella oportunidad, la agencia atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares, que inicialmente afectó a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo.

El incidente tuvo consecuencias en las operaciones de distintas aerolíneas y provocó la cancelación de aproximadamente 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente vinculados con la suspensión nacional.

A diferencia de aquel episodio, la FAA aclaró que la nueva interrupción corresponde a los sistemas internos de United Airlines y no a una falla de su propia infraestructura.