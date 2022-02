La Fundación Esteban Bullrich lanzó RegistrELA

A propósito de ello, Esteban Bullrich destacó: “A medida que perdía mi voz, conocía otras personas con la enfermedad que, a pesar de tenerla, no eran escuchadas. Por esto, me propongo ahora, que a pesar de no tener voz me escuchan más que nunca, ser la ‘voz’ de todos ellos a través de la Fundación”.