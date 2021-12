Esteban Bullrich: 10 frases inspiradoras sobre su enfermedad ELA, el sentido de la vida, el amor y la resiliencia

El sentido de la vida, la amistad, el amor, la resiliencia y también el humor. A continuación, un compendio de las frases más destacadas de Esteban Bullrich.

"Cada día decidís qué hacer con tu vida. Todos los días me pregunto qué puedo hacer para sentirme bien. La gran lección de esta enfermedad es cómo hacer para multiplicar el tiempo que tengo. Un beso de tu mujer, un abrazo de tus hijos, un asado con amigos. Todos los días me fijo la obligación de hablar con un amigo. La única pregunta que importa es qué hago hoy para vivir el amor de mis afectos".

Esteban Bullrich y su esposa María Eugenia Sequeiros.jpg Esteban Bullrich y su esposa María Eugenia Sequeiros.

“Me siento como en la gira de despedida de Los Chalchareros. La verdad es que me molestan un poco los homenajes, ya que siento que se quieren despedir de mí, pero todavía tengo mucho para dar y compartir”.

"Hago planes como si fuera a vivir cien años y vivo como si fuera a morir mañana".

"Mi vida no se terminó, no puedo escribir todavía mi autobiografía. No sé por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo, pero este momento es un entretiempo de reflexión para pensar en los otros".

En su carta de renuncia al Senado explicó los motivos de su decisión:

"Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación, pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen”.

Luego de completar una peregrinación a la virgen del Cerro, en Salta, celebró el acompañamiento de amigos y colegas.

"Hoy me siento el hombre más feliz del mundo".

Esteban Bullrich y la grieta

"Quiero que recuerden mi paso como alguien que estuvo en la búsqueda del consenso y el diálogo. Ese es para mí el valor más importante y escaso en la política".

"Vivimos en un país enfocado en la grieta. Hay que gobernar diferente. Todos somos culpables de gobernar con tapones en los oídos. Dialoguemos con el corazón y la mente abiertos".

"No hay problema que los argentinos no podamos resolver. Ya probamos con la grieta y acá estamos, esta es la Argentina resultante de no encontrar concesos".

"A pesar de diferencias y peleas, veo el deseo de ustedes por hacer una mejor Argentina, veo ganas de sacar adelante un país tan atormentado. Aunque no este, estaré. Aprovechen que Dios les da la voz y la fuerza".

¿Quién reemplazará a Esteban Bullrich?

Este martes, se conoció que Bullrich había decidido dejar el Senado. Por eso, se definió que José María Torello, ex asesor presidencial de Macri, será su reemplazante, jurará en la próxima sesión y completará el mandato de Bullrich que finalizaba en 2023.

¿Qué enfermedad tiene Esteban Bullrich?

Esteban Bullrich padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular de manera progresiva.

Afecta a las neuronas motoras que se localizan en el cerebro y en la médula espinal. Por tratarse de células nerviosas que controlan el funcionamiento de los músculos, los mensajes que éstas mandan al cerebro dejan de llegar gradualmente a los órganos fibrosos, lo que provoca debilidad, rigidez y atrofia.

Según la Asociación Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) Argentina, este padecimiento es “una condición que limita la vida en forma progresiva y que puede afectar el caminar, el habla, la deglución y la respiración”.

En la actualidad se trata de una enfermedad que no tiene cura, aunque los síntomas pueden tratarse para mejorar la calidad de vida. Además de Esteban Bullrich, también padecieron la enfermedad el científico estadounidense Stephen Hawking y el escritor e historietista rosarino Roberto Fontanarrosa.