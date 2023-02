La Justicia habilitó el ingreso provisorio al país de cuatro de las mujeres rusas embarazadas

El ingreso fue decidido, no obstante, "dado el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias", indiaron las fuentes.

Se trata de mujeres extranjeras, migrantes y embarazadas, por lo que denegarles el acceso podría constituir un caso de discriminación, fue el criterio adoptado por la Fiscalía, señalaron las fuentes consultadas.

Esta tarde, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró que la inadmisión de las seis ciudadanas rusas embarazadas para ingresar al país responde al habitual procedimiento administrativo para resolver casos sospechados de mentir y de ser "falso turista".

En ese contexto, la funcionaria nacional advirtió que además el arribo de estas mujeres al país ocurrió mientras en la Argentina se desarrolla una investigación judicial sobre bandas "delictivas", que tramita en el fuero federal porteño.

Ese expediente, según pudo averiguar Télam, está en manos de la jueza federal María Servini y el fiscal Federico Delgado, y se encuentra en pleno trámite y con medidas de prueba en curso.

Qué se sabe de las mujeres embarazadas rusas

Según precisó la funcionaria, son seis las ciudadanas rusas que están "inadmitidas" para ingresar al país, que vinieron solas, "todas en la semana 33 o 34 de embarazo, y todas dijeron que venían a hacer turismo".

"Cuando vemos que no tienen pasaje de regreso, que no saben explicar dónde van a hacer turismo, algo que es raro para una embarazada de 34 semanas, empezamos a sospechar que no vienen a hacer turismo", aseguró.

Las autoridades migratorias deben regirse con "un procedimiento para la resolución de casos ante la sospecha fundada de falso turista", tal como funciona "en todos los países", dijo Carignano en diálogo con el canal TN.

"En este caso se detectó que era falso turismo, porque ellas mismas admitieron que vienen a tener a sus hijos" a la Argentina, agregó.

Al respecto, la funcionaria explicó que "no es un delito" venir a tener un hijo al país, pero las personas "de nacionalidad extra Mercosur", para poder hacerlo deben "ir al consulado y sacar una visa y explicar los motivos". Y las ciudadanas rusas inadmitidas entre ayer y hoy no presentaban tales papeles requeridos.

La funcionaria aseveró que las autoridades están "preocupadas por su salud" y dispusieron un "control médico cada tres horas" para los chequeos necesarios.

Las mujeres "no están detenidas, están libres y a cargo de las aerolíneas con las que llegaron, que les ofrecieron volver a su país y no quisieron", señaló la directora de Migraciones, y advirtió sobre la presencia de "abogados que son parte de bandas que están siendo investigadas en Comodoro Py", en los tribunales federales.