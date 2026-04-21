Apartaron al juez de la causa AFA en la que pidieron detener a Tapia y Toviggino en Santiago del Estero 

Ese antecedente fue considerado suficiente para poner en duda su imparcialidad y justificar su apartamiento del caso.

La investigación y el dictamen fiscal

La causa analiza supuestas maniobras en el manejo de fondos dentro de la AFA, con foco en una red de empresas y operaciones financieras vinculadas al entorno de Toviggino, principalmente en Santiago del Estero.

En su dictamen, el fiscal Simón pidió la detención de Tapia, Toviggino y una veintena de imputados, señalados como presuntos testaferros. Al tesorero de la AFA lo acusó de ser el supuesto jefe de una asociación ilícita.

Uno de los puntos centrales de la investigación es la empresa SEGON SRL, que habría recibido más de $1.243 millones en transferencias del gobierno de Santiago del Estero en los últimos dos años. Parte de esos fondos estaban vinculados a un contrato de seguridad en el Hospital Regional Ramón Carrillo.

tapia tovigginio

Según el análisis de los movimientos bancarios, el dinero que ingresaba a las cuentas de la firma era transferido rápidamente a otras cuentas, en muchos casos en menos de 48 horas, lo que para la fiscalía sugiere una maniobra para dificultar la trazabilidad.

Además de fondos públicos provinciales y municipales, como los provenientes de la Municipalidad de Frías, la propia AFA también realizó transferencias millonarias a la empresa: más de $1.328 millones entre 2024 y 2025.

Con el apartamiento de Argibay, el expediente entra en una etapa de definición clave. La designación de un nuevo juez será determinante para el avance de una causa que investiga presuntas irregularidades millonarias y que tiene en el centro a uno de los dirigentes más poderosos del fútbol argentino.