Nuevo revés judicial para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: un fiscal pidió la detención de ambos

Uno de los elementos destacados es una mansión en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, cuya titularidad corresponde a la empresa Real Central SRL, vinculada al mismo entorno. El fiscal sostiene que Tapia, en su rol como presidente de la AFA, habría convalidado o autorizado las transferencias que permitieron estas maniobras.

El origen de la causa que tiene en la mira a Tapia y a Toviggino

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La causa se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia y cuenta con informes de la ARCA, la IGJ, registros de la propiedad y datos migratorios que evidencian un importante crecimiento patrimonial en el círculo cercano a Toviggino, con decenas de inmuebles en Santiago del Estero y otros bienes.