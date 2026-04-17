El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, enfrentan un nuevo revés judicial: el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención e indagatoria de ambos.
El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención e indagatoria del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de activos.
Nuevo revés judicial para Chiqui Tapia y Pablo Toviggino: un fiscal pidió la detención de ambos
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, enfrentan un nuevo revés judicial: el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó este viernes la detención e indagatoria de ambos.
El requerimiento también alcanza a un amplio grupo de personas del entorno familiar y empresarial de Toviggino. Además, el fiscal pidió allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, lo que incluye decenas de empresas, inmuebles, vehículos y otros activos.
Según la acusación, Tapia y Toviggino integrarían una organización dedicada a la asociación ilícita agravada y al lavado de activos. Estos delitos prevén una pena mínima de 8 años de prisión, por lo que, en caso de condena, sería de cumplimiento efectivo.
La investigación apunta a un supuesto esquema sistemático para desviar fondos de la AFA hacia empresas vinculadas, principalmente, al círculo de Toviggino. Entre las maniobras bajo análisis figuran la emisión de facturas sin prestación real de servicios, transferencias autorizadas desde la asociación y operaciones que luego se habrían blanqueado mediante la adquisición de propiedades y otros bienes de alto valor.
Uno de los elementos destacados es una mansión en Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares, cuya titularidad corresponde a la empresa Real Central SRL, vinculada al mismo entorno. El fiscal sostiene que Tapia, en su rol como presidente de la AFA, habría convalidado o autorizado las transferencias que permitieron estas maniobras.
La causa se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia y cuenta con informes de la ARCA, la IGJ, registros de la propiedad y datos migratorios que evidencian un importante crecimiento patrimonial en el círculo cercano a Toviggino, con decenas de inmuebles en Santiago del Estero y otros bienes.